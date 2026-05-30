Софія Ротару, яка перервала мовчання, показала дорогу серцю дівчину (фото)

Співачка вперше за довгий час показала близьку людину

Після довгої відсутності на публіці легендарна співачка Софія Ротару вийшла на зв’язок, аби поділитись радісною сімейною подією. Цієї суботи виконавиця зворушливо привітала з 25-річчям свою близьку людину.

Іменинницею виявилася внучка артистки — Соня Євдокименко. На честь ювілею Софія Ротару опублікувала у сторіс свого Instagram фото дівчини. Співачка також зробила репост публікації своєї невістки Світлани.

Соня Євдокименко. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Мама Соні присвятила дочці емоційне привітання російською мовою, прикріпивши серію знімків: "Доню, з днем ​​народження! Любов моя до тебе нескінченна як самий всесвіт! Ти найкрасивіший, найдобріший і найцінніший комплімент мені в цьому світі, та й не тільки в цьому! Сяй і пам'ятай, що моя віра в тебе, як ангел-охоронець, завжди поруч!".

Що відомо про онуків Софії Ротару

У народної артистки двоє дорослих онуків, яких їй подарував єдиний син Руслан Євдокименко:

Анатолій Євдокименко (32 роки). Старший онук співачки. Він серйозно займається музикою та будує кар’єру діджея під псевдонімом SHMN.

Соня Євдокименко (25 років). Іменинницю названо на честь своєї знаменитої бабусі. Вона вже багато років живе за кордоном, де успішно працює у модельній індустрії.

Софія Ротару з онуками Анатолієм та Сонею. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, що навесні 2022 року син співачки Руслан Євдокименко з Анатолієм намагалися разом незаконно залишити країну під час війни. У липні з’явилася інформація, що онук зірки співачки все ж таки виїхав за кордон, де продовжує творчу діяльність.