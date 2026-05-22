Христина Соловій "засвітила" свого таємного коханого (відео)

Співачка плакала в його обіймах

Відома українська співачка Христина Соловій уже довгий час ретельно приховує деталі свого особистого життя. Після останнього гучного та публічного роману з письменником і поетом Сергієм Жаданом, вона більше не виносила особисте на публіку. Проте днями виконавиця випадково поділилася з підписниками дуже інтимним та романтичним моментом.

У четвер, 21 травня, Христина відвідала концерт популярного гурту Latexfauna у Києві. На захід 33-річна зірка прийшла не сама, а в компанії свого нового обранця.

Емоціями від виступу співачка поділилася в Instagram-сторіс. Вона опублікувала коротке відео, на якому зафільмувала себе під час виконання однієї з пісень колективу. На кадрах видно, що Соловій ледь стримує сльози від зворушливості моменту та повільно рухається в такт музиці. Водночас за спиною її ніжно обіймає коханий чоловік, якого вона досі ховає від зайвих очей.

Не перша поява разом

Це вже не перший випадок, коли новий обранець артистки потрапляє в об'єктив камер. У січні цього року пару випадково підловив популярний блогер Ніколас Карма, який розпитує перехожих про вартість їхнього одягу. Тоді він зустрів Христину під час її прогулянки площею Ринок у Львові, де вона була в компанії загадкового чоловіка, повністю одягненого в чорне вбрання та шапку. Щойно блогер підійшов до зірки, її супутник одразу відійшов убік, а у фінальному відео його обличчя повністю заблюрили.

Згодом Карма прямо зазначив, що цей таємничий супутник і є обранцем співачки. Сама Христина тоді не стала заперечувати стосунки, але обмежилася лише однією лаконічною фразою: "За кохану людину скажу два слова: "Люблю його".

Нагадаємо, що брат Христини Соловій пішов на війну. Чоловік працював у команді співачки.