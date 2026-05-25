"Переспівала" оригінал: фанатка Дорофєєвої так кричала на концерті, що сама співачка відреагувала (відео)

Дівчина співала дуже щиро

На концертах Наді Дорофєєвої, схоже, вже народжується окремий жанр вокалу — "емоційно, голосно і як душа попросила". Саме такий момент став вірусним у TikTok після того, як одна з фанаток артистки виклала відео зі свого співу під трек "Feel the hit".

Дівчина знімала себе просто під час концерту та дуже емоційно підспівувала Дорофєєвій. Справа навіть не в ідеальному попаданні в ноти — навпаки. Спів вийшов максимально щирим, гучним і настільки "на відчуттях", що користувачі просто в захваті.

Найкраще в цій історії те, що повз ролик не пройшла і сама Надя Дорофєєва. Співачка помітила відео та залишила під ним короткий, але дуже красномовний коментар: "хахахахахах".

У коментарях користувачі жартували, що дівчина "переспівала" співачку, і зізнаються, що пішли б на її концерт: "Я б на ваш концерт пішла! Чесно". Також відзначають "красивий крик" дівчини і хвалять її за "справжність".

Відео завірусилося не через насмішки, а саме через свою живу емоцію. Це той випадок, коли людина не намагається співати "правильно", а просто кайфує від моменту. І чесно кажучи, більшість концертів тримається саме на таких фанатах — дуже гучних, дуже щасливих.

