"Я ридала": виступ Міки Ньютон у Києві вперше за 14 років довів фанів до сліз (відео)

40-річна співачка наживо виконала українські версії хітів

Співачка Міка Ньютон вперше за 14 років повернулася на українську сцену. Артистка стала однією з учасниць фестивалю "Покоління" в Києві, де 30 травня виконала свої найвідоміші хіти та викликала справжній шквал емоцій у публіки.

Під час виступу Ньютон заспівала легендарну композицію Angel, з якою представляла Україну на Євробаченні у 2011 році. Крім того, співачка виконала свої популярні російськомовні пісні в українському перекладі, що особливо тепло сприйняли глядачі.

Зустріч із київською публікою виявилася для артистки дуже емоційною. У соцмережах, зокрема в Threads, українці активно діляться враженнями від її повернення на сцену. "Я ридала 😭", — написала одна з користувачок.

"Від цього вокалу і пісень мурашки, як вперше. Яка вона 😍", — поділилася інша. Також шанувальники залишали коментарі: "Боже, який голос 😭💓🔥🔥🔥💜❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥, яка вона красуня", "Як круто українською!" та "Ці пісні повертають у такі безтурботні часи".

Довгий час Міка Ньютон не давала концертів в Україні. За цей час вона переїхала до США, де продовжила займатись музикою після участі у "Євробаченні". З початком повномасштабної війни артистка неодноразово відкрито висловлювалася на підтримку України.

Міка Ньютон на американському "Греммі" у 2022 році. Фото: Getty Images

Після тривалої перерви артистка вперше дала концерти в Україні. Проте, ймовірно, вона незабаром знову вирушить до США, де на неї чекає чоловік — американський бізнесмен Кріс Сааведра.