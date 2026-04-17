Вже не "бджілка", а мама. Як зараз виглядає Аліна Гросу та її чоловік, які стали батьками (фото, відео)

Співачка, яку мільйони українців пам’ятають ще маленькою дівчинкою на сцені, офіційно перейшла у новий статус. Аліна Гросу вперше стала мамою, подарувавши сина своєму таємничому чоловікові.

Радісна звістка сколихнула мережу 17 квітня 2026 року. Після місяців інтриги та прихованого животика, артистка нарешті поділилася найпотаємнішим — кадрами з новонародженим малюком та зворушливою історією його появи на світ.

Попри те, що останнім часом Аліна розвивала кар'єру в США, народжувати первістка вона вирішила в Україні, повідомляє видання blik, посилаючись на пресслужбу 30-річної артистки. Малюк народився з вагою 4,7 кілограма.

Наша любов, наш маленький всесвіт🩵 Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити🩵 Більше 4 кг найдорожчого в світі золота 😅🫣🤗 І 58 см найніжніших пухкеньких булочок🩵🩵🩵 написала Гросу в Instagram

Хто ж став батьком?

Питання про чоловіка Гросу довго залишалося головною загадкою шоубізнесу. Співачка вдруге вийшла заміж у 2024 році. За чутками, обранцем зірки є російський актор Роман Полянський, проте сама співачка цього не підтверджує.

Аліна Гросу і Роман Полянський

30-річна Аліна Гросу виглядає неймовірно щасливою. Артистка зазначає, що вагітність та відновлення далося їй нелегко. Зараз зірка повністю занурена в материнство, але не планує надовго залишати творчість, адже саме син став її новим головним натхненням.

Співачка з мамою Анною. Фото: пресслужба Аліни Гросу

17 квітня артистка також опублікувала кліп на пісню "Колискова". У відео показані кадри з пологового будинку, де Аліна тримає новонародженого малюка і співає йому.

З мамою Анною і бабусею. Фото: instagram.com/alina_grosu

