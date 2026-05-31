"Чілить в Іспанії?": Саніну "вкололи" через чоловіка за кордоном після її приїзду в Київ

Реакція українців на привітання з Днем міста виявилася несподіваною

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка останні роки живе та працює за кордоном разом із родиною, привітала українців з Днем Києва. Виявилося, що співачка ненадовго приїхала до України та влаштувала прогулянку улюбленими місцями столиці.

Відео з київських вулиць артистка опублікувала у Threads. На кадрах Саніна прогулюється центром міста та показує знайомі локації, які традиційно асоціюються з Києвом.

Пост співачка підписала так: "Вчора пройшла свій улюблений маршрут Києвом. Від Арсенальної до Хрещатика, Майдан і Володимирська гірка❤️".

Втім, реакція користувачів мережі виявилася неоднозначною. Частина підписників засипала артистку компліментами та захоплювалася її зовнішністю, а інші вкотре порушили тему перебування за кордоном її чоловіка — продюсера та музиканта Валерія Бебка.

У коментарях писали різне:

"Масік в Іспанії, все чітко)"

"Виходить, що масік чілить в Іспанії, а вона на заробітках?"

"Лицеміри"

"Теж дуже люблю цей маршрут) А ти — красунька 😍❤️"

"Ти неймовірна… ❤️"

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна вже відповідала на хвилю критики через перебування чоловіка за кордоном. За словами співачки, їхня родина виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення, а рішення залишатися за межами країни було спільним та усвідомленим. Артистка наголошувала, що Бебко не виїжджав після запровадження воєнного стану, оскільки на той момент уже перебував за кордоном.

Юлія Саніна виховує єдиного сина Данила. Фото: instagram.com/the_hardkiss Співачка з чоловіком під час відпочинку у 2025 році. Фото: instagram.com/the_hardkiss

За чутками, які у 2024 році поширював блогер-інсайдер Богдан Беспалов, Бебко нібито міг шукати житло в Іспанії, однак офіційного підтвердження цій інформації немає.

Варто зазначити, що торік The Hardkiss скасували свій великий концерт у Києві, який мав відбутися на НСК "Олімпійський". Тоді гурт пояснив рішення безпековими ризиками та неможливістю реалізувати шоу у запланованому форматі.

Гурт The Hardkiss. Фото: instagram.com/val_bebko

Вже у вересні 2025 року артистка анонсувала гастролі Європою. Користувачі соцмереж іронічно відреагували на новину, зазначивши, що музиканти забули про Україну.