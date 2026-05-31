"Чілить в Іспанії?": Саніну "вкололи" через чоловіка за кордоном після її приїзду в Київ
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка останні роки живе та працює за кордоном разом із родиною, привітала українців з Днем Києва. Виявилося, що співачка ненадовго приїхала до України та влаштувала прогулянку улюбленими місцями столиці.
Відео з київських вулиць артистка опублікувала у Threads. На кадрах Саніна прогулюється центром міста та показує знайомі локації, які традиційно асоціюються з Києвом.
Пост співачка підписала так: "Вчора пройшла свій улюблений маршрут Києвом. Від Арсенальної до Хрещатика, Майдан і Володимирська гірка❤️".
Втім, реакція користувачів мережі виявилася неоднозначною. Частина підписників засипала артистку компліментами та захоплювалася її зовнішністю, а інші вкотре порушили тему перебування за кордоном її чоловіка — продюсера та музиканта Валерія Бебка.
У коментарях писали різне:
- "Масік в Іспанії, все чітко)"
- "Виходить, що масік чілить в Іспанії, а вона на заробітках?"
- "Лицеміри"
- "Теж дуже люблю цей маршрут) А ти — красунька 😍❤️"
- "Ти неймовірна… ❤️"
Нагадаємо, раніше Юлія Саніна вже відповідала на хвилю критики через перебування чоловіка за кордоном. За словами співачки, їхня родина виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення, а рішення залишатися за межами країни було спільним та усвідомленим. Артистка наголошувала, що Бебко не виїжджав після запровадження воєнного стану, оскільки на той момент уже перебував за кордоном.
За чутками, які у 2024 році поширював блогер-інсайдер Богдан Беспалов, Бебко нібито міг шукати житло в Іспанії, однак офіційного підтвердження цій інформації немає.
Варто зазначити, що торік The Hardkiss скасували свій великий концерт у Києві, який мав відбутися на НСК "Олімпійський". Тоді гурт пояснив рішення безпековими ризиками та неможливістю реалізувати шоу у запланованому форматі.
Вже у вересні 2025 року артистка анонсувала гастролі Європою. Користувачі соцмереж іронічно відреагували на новину, зазначивши, що музиканти забули про Україну.