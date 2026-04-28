Відомій українській співачці шанувальник подарував машину, вона згадала про Ротару

Артистка пригадала випадок із подарунком Ротару від Ахметова

Народна артистка України Наталія Бучинська, яка розповіла про "дружбу" з Януковичем, пригадала, як після одного виступу отримала від шанувальника коштовний подарунок. За її словами, такий жест уваги був за її пісню "Україна".

У розмові зі Славою Дьоміним артистка пригадала маловідому історію з початку своєї кар’єри. За її словами, це сталося ще у 2003 році після виступу на закритому заході. Тоді вона вперше виконала композицію "Україна" — і реакція гостей виявилася настільки емоційною, що її просили співати трек знову і знову.

"Я за той вечір виконала цю пісню сім разів підряд", — розповіла Бучинська

Вже за тиждень її знову запросили виступити перед тією ж аудиторією. Після концерту один із гостей покликав співачку на вулицю — і там на неї чекав сюрприз. "Мені сказали: "Це тобі, Наталя, за пісню "Україна". І це була машина", — поділилася вона.

Наталія Бучинська на інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скріншот з відео

Йдеться про автомобіль марки Mazda, який, за словами артистки, став першим у її родині. Бучинська підкреслила: жодних "прихованих умов" або зобов’язань за цим подарунком не стояло. Ба більше — вона досі підтримує дружні стосунки з тією людиною.

У відповідь на зауваження, що подібні подарунки можуть виглядати неоднозначно, Бучинська іронічно згадала інші гучні історії з шоубізнесу — мовляв, такі випадки не є унікальними. Зокрема, Софії Ротару Рінат Ахметов подарував "Бентлі".

Софія Ротару та Рінат Ахметов. Фото: censor.net

Йдеться про подарунок співачці у 2006 році після її виступу на 70-річчі ФК "Шахтар". Сам Ахметов підтверджував цей факт. Така модель авто в той час у базовій комплектації оцінювалася близько у 250 тисяч євро. Це була Bentley ніжно-блакитного кольору.

