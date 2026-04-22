"Змушувала їсти суп": Козловський показав свою другу "маму"

Співак присвятив сестрі легендарну українську пісню

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно залишив слід на грудях фанатки, поділився особистою історією про одну з найважливіших жінок у своєму житті — рідну сестру Олену, яку він називає своєю "другою мамою". Артист опублікував емоційний допис у соцмережах і доповнив його відео зі сцени, де публічно звернувся до неї.

У своєму дописі співак зізнався, що довго не бачив сестру і дуже сумував за нею. За його словами, під час нещодавньої зустрічі він відчув особливе тепло та близькість.

Козловський згадав дитинство — саме Олена, за його словами, допомагала його виховувати, могла бути суворою — наприклад, змушувала доїдати суп. Але водночас була підтримкою і першою слухачкою його "концертів" перед телевізором із підручними "мікрофонами".

Віталій Козловський про свою другу "маму". Фото: threads.com/@vkozlovsky_music

Артист також підкреслив, що саме до сестри він звертався у найважливіші моменти життя — за порадами та підтримкою. Також співак зізнався, що він щасливий за те, що вони нарешті зустрілися.

Віталій Козловський з сестрою Оленою. Фото: threads.com/@vkozlovsky_music

Також артист поділився відео зі свого виступу, де зі сцени звернувся до глядачів і розповів про присутність у залі особливої людини. Під час концерту він присвятив їй відому українську пісню Чорнобривці, що додало моменту ще більшої зворушливості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка TikTok намагався освідчитися коханій за допомогою ляща. Однак все пішло не по плану.