Лідер гурту "Без обмежень" показав, як підросла його дочка і привітав її з 17-річчям (фото)

Анастасія не єдина дитина співака

Фронтмен популярного українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець поділився зі своїми підписниками важливою сімейною подією. Його старша донька Анастасія святкує день народження, і з цієї нагоди артист опублікував ніжний допис у соцмережах.

У неділю, 19 квітня, співак привітав Анастасію з її 17-річчям. Дівчина народилася у першому шлюбі артиста з Ганною Стефанською. На своїй сторінці в Instagram Сергій розмістив серію з трьох фотографій, на яких видно, як помітно підросла його донька.

Будь здорова, моя донечко! Насолоджуйся життям, цінуй його і бери від нього все, що робить тебе щасливою! Ти неймовірна! І ти можеш все, бо ти розумна, сильна і надзвичайно світла! Люблю тебе усім серцем❤️ З Днем Народження 🎂 Сергій Танчинець

Що відомо про особисте життя співака

Сергій Танчинець протягом 15 років був у шлюбі з Ганною Стефанською. Окрім доньки Анастасії, у пари також є спільний син Лук'ян. Новина про їхнє розлучення восени 2023 року стала несподіванкою для багатьох фанів, адже пара вважалася однією з найміцніших у шоубізнесі. За словами артиста, вони залишилися у гарних стосунках заради дітей.

Сергій з ексдружиною Ганною. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

1 січня 2026 року Танчинець повідомив, що одружився з Юліаною Корецькою, яка працює піарницею музичного гурту. До цього пара вже неодноразово публікувала спільні фото, не приховуючи ніжних почуттів.

