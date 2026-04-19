Лідер гурту "Без обмежень" показав, як підросла його дочка і привітав її з 17-річчям (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Анастасія не єдина дитина співака
Фронтмен популярного українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець поділився зі своїми підписниками важливою сімейною подією. Його старша донька Анастасія святкує день народження, і з цієї нагоди артист опублікував ніжний допис у соцмережах.
У неділю, 19 квітня, співак привітав Анастасію з її 17-річчям. Дівчина народилася у першому шлюбі артиста з Ганною Стефанською. На своїй сторінці в Instagram Сергій розмістив серію з трьох фотографій, на яких видно, як помітно підросла його донька.
Будь здорова, моя донечко! Насолоджуйся життям, цінуй його і бери від нього все, що робить тебе щасливою! Ти неймовірна! І ти можеш все, бо ти розумна, сильна і надзвичайно світла! Люблю тебе усім серцем❤️ З Днем Народження 🎂
Що відомо про особисте життя співака
Сергій Танчинець протягом 15 років був у шлюбі з Ганною Стефанською. Окрім доньки Анастасії, у пари також є спільний син Лук'ян. Новина про їхнє розлучення восени 2023 року стала несподіванкою для багатьох фанів, адже пара вважалася однією з найміцніших у шоубізнесі. За словами артиста, вони залишилися у гарних стосунках заради дітей.
1 січня 2026 року Танчинець повідомив, що одружився з Юліаною Корецькою, яка працює піарницею музичного гурту. До цього пара вже неодноразово публікувала спільні фото, не приховуючи ніжних почуттів.
