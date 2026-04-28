Марина Боржемська розповіла, чому досі не змінила прізвище Узєлкова на дівоче

Після розлучення із боксером минуло 8 років

Фітнес-тренерка Марина Боржемська розлучилася із В'ячеславом Узєлковим ще у 2018 році, але у соцмережах досі підписана його прізвищем. Як виявилося, цьому є просте пояснення.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Мирославі Мандзюк. Раніше у неї було подвійне прізвище — Узєлкова-Боржемська і в документах, але після розриву з чоловіком вона його змінила у паспорті.

За словами Боржемської, численні спроби змінити нікнейм в Instagram не дали результату. Попри те, що вона надсилала платформі всі необхідні документи — включно з підтвердженням розлучення та новими паспортними даними — її запити роками залишаються без остаточного рішення.

"Коли в тебе є синя галочка, це практично неможливо зробити", — пояснила Боржемська

Тренерка зізналася, що процес затягнувся вже настільки, що вона втратила надію на зміну. Втім, у цій історії є і інший бік.

Боржемська зізналася, що не виключає, що нинішній нік може залишитися з нею й надалі, адже це прізвище носять її діти, а також воно тісно пов’язане з нею вже багато років. "Я вважаю, що якщо поки що так, то, можливо, так і має бути".

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований і як виглядає могила В'ячеслава Узєлкова. 8 квітня 2026 року йому могло б виповнитися 47.