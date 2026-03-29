Після довгого мовчання Ротару показала фото близької людини

Тетяна Кармазіна
Софія Ротару Новина оновлена 29 березня 2026, 19:25
Софія Ротару. Фото Колаж "Телеграфу"

Невісткою співачки є уродженка РФ

Легендарна артистка Софія Ротару, яка останнім часом дуже рідко з’являється в медіапросторі та соцмережах, перервала тишу, щоб поділитися важливою сімейною подією. Співачка зворушливо привітала з днем ​​народження свою невістку — Світлану Євдокименко.

У неділю, 29 березня, Софія Михайлівна опублікувала в Instagram-stories фото дружини свого єдиного сина Руслана. На знімку Світлана виглядає елегантно — у білому вбранні, а самий пост артистка доповнила привітанням англійською мовою.

"Happy birthday", — коротко підписала знімок 78-річна артистка. Попри те, що Софія Ротару зараз веде закритий спосіб життя, вона не забуває публічно демонструвати любов до своєї родини.

Що відомо про Світлану Євдокименко

Світлана Євдокименко (у дівоцтві Білоусова) – єдина невістка Софії Ротару, дружина її сина Руслана. Вона народилася на Північному Кавказі, але все життя мешкає в Україні і є її громадянкою. Вона одружена з Русланом Євдокименком вже понад 30 років (весілля відбулося 1994 року). Пара виховала двох дітей: сина Анатолія та дочку Софію.

Світлана тривалий час займалася менеджментом Ротару. Зокрема, вона відіграла ключову роль у "ребрендингу" артистки після смерті чоловіка Анатолія Євдокименка та займалася її стилем та сценічним образом. Крім того, вона є керівником бутік-готелю Villa Sofia в Ялті, який зараз лякає росіян.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну Світлана зустріла у своєму будинку у Києві. Зараз, чи живе вона разом із чоловіком та свекрухою у заміському особняку під Києвом чи з дітьми за кордоном, невідомо.

