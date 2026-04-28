Известной украинской певице поклонник подарил машину, она вспомнила о Ротару

Артистка вспомнила случай с подарком Ротару от Ахметова

Народная артистка Украины Наталья Бучинская, рассказавшая о "дружбе" с Януковичем, вспомнила, как после одного выступления получила от поклонника ценный подарок. По ее словам, такой жест внимания был за ее песню "Украина".

В разговоре со Славой Деминым артистка припомнила малоизвестную историю с начала своей карьеры. По ее словам, это произошло еще в 2003 году после выступления на закрытом мероприятии. Тогда она впервые исполнила композицию "Украина" — и реакция гостей оказалась настолько эмоциональной, что ее просили петь трек снова и снова.

"Я за тот вечер исполнила эту песню семь раз подряд", — рассказала Бучинская

Уже через неделю ее снова пригласили выступить перед той же аудиторией. После концерта один из гостей позвал певицу на улицу — и там ее ждал сюрприз. "Мне сказали: "Это тебе, Наталья, за песню "Украина". И это была машина", — поделилась она.

Наталья Бучинская на интервью Славе Демину. Фото: скриншот с видео

Речь идет об автомобиле марки Mazda, который, по словам артистки, стал первым в ее семье. Бучинская подчеркнула: никаких "скрытых условий" или обязательств по этому подарку не стояло. Более того, она до сих пор поддерживает дружеские отношения с тем человеком.

В ответ на замечание, что подобные подарки могут выглядеть неоднозначно, Бучинская иронически вспомнила другие громкие истории из шоу-бизнеса — мол, такие случаи не уникальны. В частности, Софии Ротару Ринат Ахметов подарил "Бентли".

София Ротару и Ринат Ахметов. Фото: censor.net

Речь идет о подарке певице в 2006 году после ее выступления на 70-летии ФК "Шахтер". Сам Ахметов подтверждал этот факт. Такая модель авто в то время в базовой комплектации оценивалась около 250 тысяч евро. Это была Bentley нежно-голубого цвета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что София Ротару после долгого молчания показала фото близкого человека. Сразу артистка крайне редко появляется на публике.