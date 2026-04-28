Хижняк засвітилася в обіймах Цимбалюка і повідомила радісну новину для її фанів (фото)

Акторка знову з'явиться у серіалі разом із Цимбалюком

Відомий український актор та екс "Холостяк" Тарас Цимбалюк показався в обіймах своєї колеги Антоніни Хижняк, яка зіграла Мотрю у "Спіймати Кайдаша". Також зірки повідомили про радісну новину.

На спільному знімку вони позують у формі рятувальників, і коротко підписав: "Черговий спільний проєкт у копілку". Без зайвих деталей, але цього вистачило, щоб підігріти інтерес аудиторії.

Річ у тім, що чутки про можливий роман між Цимбалюком і Хижняк ходять уже не перший місяць. Втім, сама акторка раніше їх прямо спростовувала, наголошуючи, що між ними — виключно професійні стосунки і вона б ніколи не могла б бути парою із Тарасом.

Тарас Цимбалюк і Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Паралельно з цим Антоніна Хижняк поділилася і власною новиною. На своїй сторінці в Інстаграм вона повідомила, що приєднається до другого сезону популярного серіалу "Кохання та полум'я". "Нарешті можна це не приховувати", — написала акторка, натякнувши, що проєкт тривалий час тримали в таємниці.

Із чоловіком вона розлучена з 2019 року.