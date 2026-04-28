Економія в 50%: у "Сільпо" обвалились цінники на популярний бренд шоколаду

У супермаркетах "Сільпо" діє масштабна акція на шоколад Milka — знижки сягають не менше 50%. Пропозиція діятиме до 20 травня, тож у покупців є ще час, аби купити солодощі більш вигідно.

Йдеться про великі плитки серії MMMAX, які зараз продаються майже вдвічі дешевше. Більшість позицій можна придбати за 139 гривень замість майже 280 гривень, що дозволяє суттєво заощадити, як передає "Телеграф".

Що входить в акцію:

Milka з арахісом і карамеллю, 276 г — було 279 грн, а стало 139 грн (−51%, економія 140 грн);

Milka з печивом Oreo, 300 г — 279 грн — 139 грн (−51%, економія 140 грн);

Milka Nussini (фундук-вафля), 270 г — 279 грн — 139 грн (−51%, економія 140 грн);

Milka зі смаком чізкейка, 300 г — 274 грн — 139 грн (−50%, економія 135 грн).

Знижка фактично зменшує вартість великої плитки майже вдвічі, що робить цю пропозицію однією з найвигідніших серед солодощів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Сільпо" діють знижки й на інші солодощі. Місцями можна заощадити до 100 гривень.