У Києві дітям загиблих захисників передали ноутбуки та планшети в межах міжнародного проєкту

У Києві 17 дітей із родин загиблих українських захисників отримали ноутбуки та планшети для навчання й розвитку. Вручення техніки відбулося 27 квітня в офісі Благодійної організації "Українська фундація "Мрія".

Родинам передали 9 ноутбуків і 8 планшетів. Організатори зазначають, що для дітей, які втратили батьків на війні, така підтримка є не лише практичною допомогою, а й важливим знаком уваги та турботи.

Подія стала першим етапом міжнародного проєкту, який реалізують Українська фундація "Мрія", Forces of Recovery Ukraine, Ukrainian Protection and Development Fund та Ukraine Friends. Загалом у межах ініціативи по всій Україні планують передати 100 ноутбуків і 40 планшетів.

Техніку до України передають зі США. Команда Ukraine Friends співпрацює з великими американськими компаніями, отримує обладнання та організовує його доставку. В Україні партнери координують пошук отримувачів, логістику, перевірку та підготовку пристроїв до використання.

У заході взяли участь CEO Ukraine Friends Джо Салліван, засновник Української фундації "Мрія" Юрій Гудименко, представниці Forces of Recovery Ukraine Ірина Анцибор та Євгенія Бондіні, а також директор Ukrainian Protection and Development Fund Антон Байда.

"Для цих дітей ноутбук — це не просто пристрій, а доступ до навчання, спілкування та відчуття нормального життя. Кожна дитина, яка втратила одного з батьків, що захищав Україну, заслуговує на підтримку, гідність і можливості для майбутнього", — зазначив Джо Салліван.

Юрій Гудименко наголосив, що діти загиблих Героїв мають відчувати не лише пам’ять про своїх батьків, а й реальну підтримку в щоденному житті.

"Ця техніка — не просто речі. Це можливість вчитися, спілкуватися, не випадати з життя, планувати майбутнє. І за кожним таким ноутбуком чи планшетом стоїть спільна праця людей, які щиро хочуть бути поруч із цими родинами", — сказав він.

Організатори підкреслюють, що за кожним переданим пристроєм стоїть окрема історія родини, яка пережила втрату. Серед отримувачів — діти загиблих військових Артема Журавського, Сергія Пагаса, Володимира Яроша, Дмитра Карпенка та інших захисників.

"Цей проєкт не може зменшити біль втрати. Але він дає дітям важливе відчуття: у своєму дорослішанні вони не залишилися самі", — зазначають організатори.