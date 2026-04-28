Бучинська вперше за багато років зізналася, чому Кучма дав їй звання Народної артистки, а з Януковичем стосунки не склалися

Народна артистка України Наталія Бучинська вперше за тривалий час відверто розставила всі крапки над "і" у темі, яка роками обростала чутками. Розмова про Віктора Янукович раптово пішла не за сценарієм — і артистка різко відмежувалася від будь-яких "дружніх" зв’язків із експрезидентом.

В інтерв’ю журналісту Славі Дьоміну Бучинська прямо заявила, що плітки про її близькість із президентом-втікачем — це міф, який не має нічого спільного з реальністю. За її словами, за все життя вона бачила політика лише кілька разів — і то виключно в робочому контексті.

"Я не виступала на передвиборчій компанії за Віктора Федоровича Януковича. З Януковичем ми не дружили. Я його бачила зблизька один раз, коли служила в ансамблі, це 2004 рік. Другий раз, коли був такий концерт "Весна регіонів", це просто на сцені побачила, він просто близько стояв. І третій раз ще був якийсь (захід — ред.) і все", — пояснила співачка

Ба більше, артистка наголосила, що вона принципово не брала участі у передвиборчій кампанії Януковича і не виступала на заходах на його підтримку. Натомість у 2010 році гастролювала разом із Віктором Ющенком, як єдина співачка, що супроводжувала його тур країною. Разом із ними тоді працював і Євген Ніщук.

Окремо Бучинська торкнулася й теми Антимайдану. За її словами, у грудні її дійсно запрошували виступити на одному з концертів, однак вона відмовилася. Це рішення, за її натяком, мало свої наслідки — у різні періоди кар’єри її неодноразово "викреслювали" зі списків артистів.

Не оминула співачка й тему політичних знайомств. Вона підтвердила, що підтримувала хороші стосунки з Тетяною Бахтеєва, назвавши її сильним керівником і людиною, яка допомагала їй у житті.

Не менш чутливим питанням стало й отримання звання народної артистки України у 2004 році — в період президентства Леоніда Кучми. Бучинська зізналася, що тоді не обійшлося без хейту — мовляв, нагороду вона отримала через "зв’язки".

"Так, мені це закидали. Навіть збирали підписи, щоб забрати звання. У мене вдома є копія того листа. Але я до цього ставлюся спокійно — нехай буде для історії", — зізналася Бучинська

Артистка підтвердила, що за часів Кучми часто виступала на державних заходах і була особисто знайома з президентом, але ці контакти залишалися виключно професійними: "Я на сцені — він у залі".

