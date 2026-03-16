Розовая "неожиданность" Мэгги О'Фаррелл и нелепые усы Шаламе. Самые странные и неудачные образы на Оскаре 2026

Не все звезды блистали на красной дорожке кинопремии

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии "Оскар". Американская киноакадемия раздала статуэтки за лучшие фильмы и роли. А звезды блистали на красной дорожке в изысканных нарядах и в драгоценностях. Однако, как оказалось, не все образы знаменитостей были удачными.

"Телеграф" рассказывает о самых странных, нелепых и откровенно неудачных образах звезд на кинопремии Оскар 2026.

Розовая "неожиданность" Мэгги О'Фаррелл

Писательница Мэгги О'Фаррелл появилась на красной дорожке в атласном розовом наряде, который свисал с плеч. Платье мало того, что выглядело на актрисе странно, так еще и было помято в некоторых местах.

Нелепые усы Шаламе

Много внимания досталось образу молодого актера Тимоти Шаламе, которому пророчили победу в номинации "Лучший актер". Статуэтку он не получил, но запомнился зрителям и пользователям соцсетей странными усиками с бородкой и черными очками. Актер появился на красной дорожке премии в total-white луке от бренда Givenchy.

Келти Найт и ее неоновый наряд

Канадская телеведущая и актриса появилась на премии Оскар 2026 в неоново-желтом длинном платье с воротником-халтером и блестящей отделкой на талии и груди. Как отметили в соцсетях, ее наряд больше подходит для летнего отдыха, а не для таких мероприятий, как премия Оскар. В нем она сильно выделялась из толпы и выглядела немного странно.

Хлоя Чжао в траурном наряде

Режиссер фильма "Гамнет" Хлоя Чжао появилась в украшениях от Габриэлы Херст и Bvlgari, но ее образ выглядел мрачно и не впечатлил пользователей сети. Она пришла как будто на похороны, а не на светское мероприятие и выглядела очень нелепо на фоне праздничных софитов и ярких нарядов других знаменитостей.

Леа Мюрен и ее странный воротник

Норвежская актриса и модель Леа Мюрен появилась на красной дорожке Оскара 2026 в многослойном платье с тюлем, кремовыми вставками и пестрым перьевым воротником. Этот наряд задумывался как образ лесной героини, но на актрисе выглядел не очень удачно.

Педро Паскаль без усов и бороды

Еще одним из самых обсуждаемых персонажей этого Оскара стал актер Педро Паскаль. Он удивил всех не столько своим нарядом, сколько отсутствием бороды и усов, которые уже стали частью его амплуа. Многие зрители премии отметили, что даже не сразу узнали харизматичного и улыбчивого актера без растительности на лице.

