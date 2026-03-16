Розовая "неожиданность" Мэгги О'Фаррелл и нелепые усы Шаламе. Самые странные и неудачные образы на Оскаре 2026
Не все звезды блистали на красной дорожке кинопремии
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии "Оскар". Американская киноакадемия раздала статуэтки за лучшие фильмы и роли. А звезды блистали на красной дорожке в изысканных нарядах и в драгоценностях. Однако, как оказалось, не все образы знаменитостей были удачными.
"Телеграф" рассказывает о самых странных, нелепых и откровенно неудачных образах звезд на кинопремии Оскар 2026.
Розовая "неожиданность" Мэгги О'Фаррелл
Писательница Мэгги О'Фаррелл появилась на красной дорожке в атласном розовом наряде, который свисал с плеч. Платье мало того, что выглядело на актрисе странно, так еще и было помято в некоторых местах.
Нелепые усы Шаламе
Много внимания досталось образу молодого актера Тимоти Шаламе, которому пророчили победу в номинации "Лучший актер". Статуэтку он не получил, но запомнился зрителям и пользователям соцсетей странными усиками с бородкой и черными очками. Актер появился на красной дорожке премии в total-white луке от бренда Givenchy.
Келти Найт и ее неоновый наряд
Канадская телеведущая и актриса появилась на премии Оскар 2026 в неоново-желтом длинном платье с воротником-халтером и блестящей отделкой на талии и груди. Как отметили в соцсетях, ее наряд больше подходит для летнего отдыха, а не для таких мероприятий, как премия Оскар. В нем она сильно выделялась из толпы и выглядела немного странно.
Хлоя Чжао в траурном наряде
Режиссер фильма "Гамнет" Хлоя Чжао появилась в украшениях от Габриэлы Херст и Bvlgari, но ее образ выглядел мрачно и не впечатлил пользователей сети. Она пришла как будто на похороны, а не на светское мероприятие и выглядела очень нелепо на фоне праздничных софитов и ярких нарядов других знаменитостей.
Леа Мюрен и ее странный воротник
Норвежская актриса и модель Леа Мюрен появилась на красной дорожке Оскара 2026 в многослойном платье с тюлем, кремовыми вставками и пестрым перьевым воротником. Этот наряд задумывался как образ лесной героини, но на актрисе выглядел не очень удачно.
Педро Паскаль без усов и бороды
Еще одним из самых обсуждаемых персонажей этого Оскара стал актер Педро Паскаль. Он удивил всех не столько своим нарядом, сколько отсутствием бороды и усов, которые уже стали частью его амплуа. Многие зрители премии отметили, что даже не сразу узнали харизматичного и улыбчивого актера без растительности на лице.
