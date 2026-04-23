Обвал цін у "Сільпо": популярні продукти та побутова хімія здешевшали до 63%

Покупцям пропонують суттєві знижки на широкий асортимент товарів, від м’ясної продукції до засобів для прання

У мережі супермаркетів "Сільпо" стартувала нова хвиля акційних пропозицій у межах програми "Цінотижики". Програма діятиме до 29 квітня 2026 року.

Максимальна економія на окремі позиції цього тижня становить 63%. "Телеграф" розповість детальніше.

Як повідомляється на офіційному сайті ритейлера, ціни знижено на такі продукти харчування:

Кава Jacobs Espresso Gold (мелена) — 149 грн (стара ціна 369 грн);

Чай Hyleys "Англійський аристократичний" (100 г) — 109 грн (стара ціна 179 грн);

Ковбаса "Ювілейний" Брауншвейгська с/к — 219 грн (стара ціна 394 грн);

Ковбаса "М'ясна Гільдія" Янтарна з м'ясом птиці — 99 грн (стара ціна 194 грн);

Сосиски "М'ясна Гільдія" Міні з індичкою (0,3 кг) — 59,99 грн (стара ціна 109 грн);

Пельмені "Левада" з м'ясом індички (400 г) — 69,99 грн (стара ціна 134 грн);

Сир "Ферма" кисломолочний 5% (350 г) — 59,99 грн (стара ціна 99 грн);

Сир Polmlek Гауда 43% — 31,9 грн (стара ціна 59,9 грн);

Сир Feel the Cheese "Моцарела" (125 г) — 42,99 грн (стара ціна 70,99 грн);

Молоко "Ферма" ультрапастеризоване 2,5% (900 г) — 34,99 грн (стара ціна 69,99 грн);

Тунець "Премія" подрібнений у розсолі — 44,99 грн (стара ціна 89,99 грн);

Рис Trapeza довгозернистий нешліфований (500 г) — 44,99 грн (стара ціна 87,99 грн);

Соус "Щедро" Шашличний (370 г) — 29,99 грн (стара ціна 66,49 грн);

Шоколад Millennium Very Peri (270 г) — 99 грн (стара ціна 184 грн);

Печиво Bahlsen Hit малина-маскарпоне (220 г) — 49,99 грн (стара ціна 114 грн);

Морозиво Рудь Imperium крем-сир груша — 34,99 грн (стара ціна 75,99 грн).

Також за вигідними цінами можна придбати побутову хімію та засоби гігієни:

Засіб для миття посуду Pro Wash Лимон (1 л) — 29,99 грн (стара ціна 79,99 грн);

Порошок Ariel Аква-Пудра Гірське джерело (2,1 кг) — 299 грн (стара ціна 484 грн);

Порошок Ariel Аква-Пудра Color автомат (2,1 кг) — 299 грн (стара ціна 484 грн);

Диски для прання Persil Expert (11 шт) — 199 грн (стара ціна 414 грн);

Зубна паста Dental Antiparodontit Sensitive (100 мл) — 69,99 грн (стара ціна 139 грн);

Туалетний папір Zewa Deluxe персик (12 шт) — 299 грн (стара ціна 519 грн).

Акції у магазині "Сільпо" триватимуть по 30 квітня.

