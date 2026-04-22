Морозиво за півціни та знижки 50% на пельмені: "АТБ" обвалив ціни у відділі заморозки

Мережа магазинів пропонує приємні ціни на 25 позицій

В мережі "АТБ" знову стартував масштабний тижневий розпродаж, який найбільше торкнувся відділу заморожених продуктів. На деякі позиції морозива та напівфабрикатів дисконт сягає 50-55%.

"Телеграф" проаналізував ціни. Це дозволяє значно скоротити витрати на продуктовий кошик і поласувати улюбленими смаколиками.

Найбільш вигідні пропозиції зосереджені в категорії десертів. Зокрема, преміальне морозиво Magnat (у лотках по 500 г) зі смаками "Манго-апельсин", "Малиновий чизкейк" та "Лісовий горіх" зараз коштує 99,90 грн, хоча звичайна ціна становить 222,50 грн (знижка 55%).

Детальніше у матеріалі: Ціни на деякі продукти в "АТБ" впали більш як вдвічі: список акцій.

Також суттєво знизилася вартість продукції інших популярних брендів:

"Київський пломбір" — знижки діють до 50%

Пломбір з печивом та какао (140 г) — 38,90 грн (замість 78,90 грн);

Пломбір з варенням із лохини (140 г) — 37,90 грн (замість 76,90 грн);

Ескімо без цукру в глазурі (80 г) — 27,90 грн (замість 55,90 грн);

Пломбір без цукру у стаканчику (80 г) — 24,50 грн (замість 49,00 грн);

Класичний пломбір у стаканчику (80 г) — 18,90 грн (замість 38,50 грн).

Які акційні позиції пропонує "Лімо":

Пломбір "1965" (500 г) — 99,90 грн (замість 186,90 грн);

Шоколадне морозиво зі згущеним молоком (500 г) — 85,50 грн (замість 158,90 грн);

Ескімо "Ювілейне 1965" (90 г) — 25,45 грн (замість 50,90 грн);

Ескімо "Сиркове 1965" з фруктовим наповнювачем (65 г) — 20,90 грн (замість 42,50 грн).

"Рудь" пропонує 6 позиції по хорошій знижці

Морозиво "Чорниця-ожина" (500 г) — 75,90 грн (замість 152,90 грн);

Морозиво "100% морозиво" (500 г) — 62,90 грн (замість 126,50 грн);

"Donut" зі смаком ваніль-полуниця (70 г) — 26,90 грн (замість 37,30 грн);

"Black-кава" у ріжку (70 г) — 25,90 грн (замість 33,50 грн);

Брикет "100%" (90 г) — 24,90 грн (замість 32,90 грн);

"100% морозиво" у стаканчику (70 г) — 21,90 грн (замість 28,80 грн).

Торгова марка "Laska" також пропонує знижки

Maximuse із шоколадною крихтою (500 г) — 109,90 грн (замість 203,50 грн);

"Розумний вибір" зі згущеним молоком (1 кг) — 109,60 грн (замість 139,60 грн);

Laska зі смаком "Груша-дорблю" (115 г) — 41,30 грн (замість 56,90 грн);

"Розумний вибір" у стаканчику (65 г) — 8,80 грн (замість 11,80 грн).

У м'ясному відділі заморозки аналогічний дисконт діє на лінійку пельменів "Мішутка" від ТМ "Три Ведмеді". Упаковка з м'ясом індички (650 г) пропонується за 109,90 грн замість 219,90 грн. Варіант "Філейні" (650 г) коштує 99,90 грн замість 199,90 грн, а пачка пельменів з телятиною (450 г) обійдеться у 82,90 грн при старій ціні 165,90 грн.

Акційні пропозиції в мережі АТБ у межах програми "Економія" діють протягом тижня — з 22 по 28 квітня 2026 року.

Раніше "Телеграф" писав, чому не варто купувати молоко у пакетах.