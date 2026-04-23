Популярний шоколад за 35 грн і знижки на Kit Kat: в "АТБ" обвалили ціни на солодощі

Акції діятимуть всього тиждень

Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує радувати покупців вигідними пропозиціями. Цього тижня значно знизилися ціни на популярні кондитерські вироби — від плиток шоколаду відомих брендів до вагових цукерок та батончиків.

"Телеграф" підготував огляд найбільш вигідних позицій. Любителям солодкого це допоможе суттєво заощадити.

Шоколадні плитки

Найбільшу знижку отримав пористий шоколад від бренду Roshen. Замість попередньої ціни у 63,80 грн, зараз плитку вагою 80 г можна придбати лише за 35,90 грн. Це дозволяє заощадити 43% вартості. Акція поширюється на білий карамельний, молочний та екстрачорний пористий шоколад.

Також діє вигідна пропозиція на преміальну лінійку Millennium Gold (110 г). Шоколад з цілими лісовими горіхами або мигдалем тепер коштує 60,90 грн, тоді як стара ціна становила 93,80 грн (знижка -35%).

Батончики та вафлі Nestle

Для тих, хто полюбляє швидкі перекуси, діє єдина знижка 32% на продукцію компанії Nestle. У кошик за привабливою ціною можна покласти:

Батончик Lion (стандартний 42 г) — 16,90 грн (замість 25,00 грн);

(стандартний 42 г) — (замість 25,00 грн); Батончик Lion King/White (збільшений 90 г) — 35,30 грн (замість 52,20 грн);

(збільшений 90 г) — (замість 52,20 грн); Вафлі Kit Kat (40-41.5 г) — 23,50 грн або 26,30 грн залежно від виду (стара ціна до 38,90 грн);

(40-41.5 г) — або залежно від виду (стара ціна до 38,90 грн); Kit Kat Chunky King Size (64 г) — 38,90 грн (замість 57,30 грн);

(64 г) — (замість 57,30 грн); Цукерка Nuts (42 г) — 25,50 грн (замість 37,90 грн);

(42 г) — (замість 37,90 грн); Вафля Nesquik DUO (26 г) — 9,60 грн (замість 14,20 грн).

Вагові цукерки

Любителі класики можуть запастися ваговими цукерками зі знижкою 35%.

"Зоряне сяйво" від Світоч — нова ціна становить 316,90 грн/кг (стара ціна — 490,55 грн/кг). Купуючи порцію 500 г, ви заплатите лише 158,45 грн. АВК Florens (зі смаком пряженого молока) — тепер коштують 189,90 грн/кг замість 293,55 грн/кг. Пів кілограма цих цукерок обійдуться у 94,95 грн.

Акційні пропозиції в мережі АТБ у межах програми "Економія" діють протягом тижня — з 22 по 28 квітня 2026 року.

