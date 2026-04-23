Обвал цен в "Сильпо": популярные продукты и бытовая химия подешевели до 63%
Покупателям предлагают существенные скидки на широкий ассортимент товаров, от мясной продукции до средств для стирки.
В сети супермаркетов "Сильпо" стартовала новая волна акционных предложений в рамках программы "Ценотижики". Программа будет действовать до 29 апреля 2026 года.
Максимальная экономия на отдельные позиции на этой неделе составляет 63%. "Телеграф" расскажет поподробнее.
Как сообщается на официальном сайте ритейлера, цены снижены на следующие продукты питания:
- Кофе Jacobs Espresso Gold (молотый) — 149 грн (старая цена 369 грн);
- Чай Hyleys "Английский аристократический" (100 г) — 109 грн (старая цена 179 грн);
- Колбаса "Юбилейный" Брауншвейгская с/к — 219 грн (старая цена 394 грн);
- Колбаса "Мясная Гильдия" Янтарная с мясом птицы — 99 грн (старая цена 194 грн);
- Сосиски "Мясная Гильдия" Мини с индейкой (0,3 кг) — 59,99 грн (старая цена 109 грн);
- Пельмени "Левада" с мясом индейки (400 г) — 69,99 грн (старая цена 134 грн);
- Сыр "Ферма" кисломолочный 5% (350 г) — 59,99 грн (старая цена 99 грн);
- Сыр Polmlek Гауда 43% — 31,9 грн (старая цена 59,9 грн);
- Сыр Feel the Cheese "Моцарелла" (125 г) — 42,99 грн (старая цена 70,99 грн);
- Молоко "Ферма" ультрапастеризованное 2,5% (900 г) — 34,99 грн (старая цена 69,99 грн);
- Тунец "Премия" измельчен в рассоле — 44,99 грн (старая цена 89,99 грн);
- Рис Trapeza длиннозернистый нешлифованный (500 г) – 44,99 грн (старая цена 87,99 грн);
- Соус "Щедро" Шашлычный (370 г) — 29,99 грн (старая цена 66,49 грн);
- Шоколад Millennium Very Peri (270 г) — 99 грн (старая цена 184 грн);
- Печенье Bahlsen Hit малина-маскарпоне (220 г) — 49,99 грн (старая цена 114 грн);
- Мороженое Рудь Imperium крем-сыр груша – 34,99 грн (старая цена 75,99 грн).
Также по выгодным ценам можно приобрести бытовую химию и средства гигиены:
- Средство для мытья посуды Pro Wash Лимон (1 л) – 29,99 грн (старая цена 79,99 грн);
- Порошок Ariel Аква-Пудра Горный источник (2,1 кг) — 299 грн (старая цена 484 грн);
- Порошок Ariel Аква-Пудра Color автомат (2,1 кг) — 299 грн (старая цена 484 грн);
- Диски для стирки Persil Expert (11 шт) — 199 грн (старая цена 414 грн);
- Зубная паста Dental Antiparodontit Sensitive (100 мл) — 69,99 грн (старая цена 139 грн);
- Туалетная бумага Zewa Deluxe персик (12 шт) — 299 грн (старая цена 519 грн).
Акции в магазине "Сильпо" продлятся по 30 апреля.
