Оселедець здешевшав на 100 грн, а крабові палички на 30%: в "АТБ" впали ціни у рибному відділі

Акції у магазині діють обмежений час

Мережа супермаркетів "АТБ" розпочала масштабний розпродаж у рибному відділі. Покупцям пропонують значні знижки на асортимент пресервів, делікатесної риби та крабових паличок.

"Телеграф" дослідив ціни. Ми покажемо, що можна купити по хорошій ціні.

Падіння ціни зафіксовано на пресерви AQUAVITA: слабосолоний оселедець у шматочках з олією вагою 500 г тепер коштує 119,90 грн, хоча раніше його ціна складала 219,90 грн, що дозволяє зекономити 45% вартості.

Шанувальники вишуканих закусок можуть придбати філе-шматок масляної холодного копчення від виробника K.I.T. за акційною ціною 99,90 грн за 150 г, тоді як звичайна ціна цього делікатесу становить 149,50 грн. Ця пропозиція зі знижкою 33% є актуальною до 28 квітня, тому покупцям варто поспішити.

Особливу увагу мережа приділила продукції власної марки "Своя Лінія". Велику упаковку заморожених крабових паличок вагою 500 г (виробництва Литви) можна придбати за 89,90 грн замість колишніх 129,90 грн, а менший формат цього ж продукту вагою 250 г обійдеться всього у 48,90 грн замість 69,90 грн. В обох випадках економія складає солідні 30%.

Для тих, хто віддає перевагу охолодженій продукції від "Аквафрост", також діють вигідні умови. Охолоджені крабові палички вагою 240 г наразі реалізуються за ціною 49,90 грн, що на 33% дешевше від попередньої вартості у 74,90 грн. Якщо ж вам потрібна більша порція, то упаковка вагою 0,5 кг пропонується за 114,40 грн замість 142,90 грн, що відповідає знижці у 19%.

Акційні пропозиції в мережі "АТБ" у межах програми "Економія" діють протягом тижня — з 22 по 28 квітня 2026 року.

