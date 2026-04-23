Дешевле на 2 тыс грн: в "Сильпо" распродают элитные паски за "копейки"

Найти деликатес можно не в каждом магазине

Пасхальные праздники прошли, а сезон "охоты" на скидки только начался. В сети обсуждают невиданный обвал цен на элитные паски "Спельта" от Pie Spot.

Пользователь сети Наталья Вишневская обнародовала фото в Тредс из супермаркета "Сільпо". Паска, которая стоила 2299 грн, теперь продается только за 199 грн.

Где искать "сладкую" акцию

По словам автора сообщения, такой аттракцион щедрости был замечен в магазине "Сильпо", расположенном в селе Стоянка (Киевская область).

Фото — Наталья Вишневская

На сегодня на официальном сайте сети "Сильпо" такая цена не зафиксирована. Это может означать, что скидка действует точечно — в конкретных магазинах, где остались излишки продукции, срок годности которой подходит к концу.

Что пишут украинцы

Реакция сети на столь радикальный ценопад оказалась неоднозначной и спровоцировала активные споры среди потребителей.

Обсуждая вкусовые качества продукта, покупатели отмечают, что кулич сохраняет достойное состояние, хотя уже не имеет первоначальной рыхлости. Некоторые из тех, кто уже успел попробовать изделие, советует воспользоваться микроволновкой для восстановления текстуры, уверяя, что даже после праздников выпечка остается вкусной.

В то же время в комментариях развернулась дискуссия о реальной стоимости премиального продукта. Многие выражают скепсис относительно того, что даже акционная цена в 199 гривен убыточна для ритейлера. По мнению участников обсуждения, в эту сумму все равно заложены расходы по закупке ингредиентов, логистике и оплате труда персонала.

Наиболее популярной теорией среди пользователей стала модель "сверхприбыли". Люди предполагают, что благодаря высокой начальной цене более двух тысяч гривен сеть смогла полностью перекрыть себестоимость всей партии еще в пиковый период продаж. По такой логике, реализация остатков за бесценок является для магазина только дополнительным заработком, поскольку основной доход уже был получен от тех, кто покупал паски к празднику. Кроме того, сама цифра в 2300 гривен за килограмм выпечки вызывает у многих пользователей откровенный шок и иронию.

