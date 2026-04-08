Знижки до -42% в "АТБ": на якій побутовій хімії та засобах для гігієни можна заощадити до 150 грн

Марина Бондаренко
Найбільше цінник змінився на пральний порошок
Найбільше цінник змінився на пральний порошок.

Варто зайти в "АТБ" і купити зубну пасту та щітку, пральний порошок та гель зі значними знижками

У мережі супермаркетів "АТБ" стартувала нова вигідна акція на побутову хімію, яка триватиме з 8 до 14 квітня. Покупці можуть суттєво заощадити на популярних товарах для дому та гігієни.

Акція є чудовою можливістю оновити запаси побутової хімії та засобів гігієни, витративши значно менше. Про неї "Телеграф" дізнався з рекламної газети "АТБ".

Зокрема, зубна паста Colgate (Max Fresh, Max White, "Чиста м’ята") пропонується зі знижкою 40% — замість 109 гривень її можна придбати за 65,50 гривень. Економія становить 43,50 гривень на кожній упаковці. Великий сімейний формат Colgate Total також подешевшав на 40%: зі 181 гривні до 108,50 гривень, що дозволяє зекономити 72,50 гривень.

Приємні ціни діють і на засоби для прання. Пральний порошок Grünwald (4 кг) можна купити за 183 гривень замість 320 гривень — це мінус 42% і економія 137 гривень. Гель для прання того ж бренду (2,1 л) обійдеться у 77,90 гривень замість 136 гривень, що дозволяє зберегти ще 58,10 гривень.

Також вигідною є пропозиція на зубні щітки Colgate (2 шт.): ціна знижена з 116,50 гривень до 69,90 гривень, економія — 46,60 гривень.

Що купити з хімії та засобів для гігієни по знижках в "АТБ"
Знижки на побутову хімію та засоби для гігієни в "АТБ". Фото: рекламна газета магазина
Що купити з хімії та засобів для гігієни по знижках в "АТБ"
Що подешевшало в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

