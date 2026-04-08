"Шахтар" — АЗ: де і коли дивитись матч

Гірники намагаються пройти нідерландський бар’єр

У четвер, 9 квітня, донецький клуб зіграє у чвертьфіналі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — АЗ.

Що потрібно знати

"Шахтар" прийме АЗ у Польщі

Megogo — офіційний транслятор матчу

Переможець протистояння вийде на "Крістал Пелас" чи "Фіорентину"

У прямому етері поєдинок "Шахтар" – АЗ покаже в Україні медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Подивитися гру на Megogo можна за підписками: Megopack та "Спорт". На сьогодні вартість перегляду зустрічі складає від 79 грн/7 днів. Матч "Шахтар" — АЗ відбудеться у Кракові на стадіоні "Мейскі", початок о 22:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Алкмарі (Нідерланди) 16 квітня.

Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал турніру, де зіграє проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина". Зазначимо, Гірники – аутсайдери в іграх проти АЗ.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).