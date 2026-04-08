Де купувати помідори у квітні: порівняння цін в "АТБ", "Сільпо", "Metro" і не тільки (різниця майже сто гривень)

Різниця у цінниках може бути значною

Ціни на ті самі товари в різних супермаркетах України можуть суттєво відрізнятися. Знаючи про найвигідніші пропозиції, можна економити кошти навіть без знижок.

Про це свідчить аналіз "Телеграфа". Так, наприклад, різниця в ціні на червоні томати у різних магазинах України зараз може сягати майже 100 гривень на одному кілограмі.

Ціни на помідори в супермаркетах:

"Ашан" — 199 гривень за кілограм;

"Novus" — 209 гривень за кілограм;

"АТБ" — 219 гривень за кілограм (тепличні 1 сорт);

"Metro" — 238 гривень за кілограм;

"Сільпо" — 268 гривень за кілограм.

Висновок: найдешевше серед популярних мереж червоні помідори продає мережа "Ашан". Різниця у ціні між його пропозицією та пропозицією "Сільпо" становить 69 гривень.

