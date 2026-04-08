У кепочці та модних окулярах: Оля Фреймут неочікувано показала свого батька (фото)

Телеведуча поділилася кадрами зі своїм татом

Ольга Фреймут — відома українська телеведуча, головна "ревізорка" країни та експертка з етикету. Після початку повномасштабної війни в Україні вона виїхала із сім’єю до Лондона і тепер живе на дві країни. Телезірка часто ділиться в соцмережах яскравими моментами з життя, і цього разу здивувала кадрами зі своїм батьком.

На новому відео в Instagram-сторіс Фреймут показала батька Михайла Коника, який, судячи з фону, побував у неї в Лондоні або перебуває на відпочинку за кордоном. Перед камерою він з’явився у легкому літньому образі з кепкою та модними сонцезахисними окулярами. А за його спиною видно пірс та пришвартовані яхти.

У підписі до сторіс Ольга рекламує нову книгу свого видавництва. І попросила батька допомогти їй у цьому — чоловік на кадрах позує із книгою в руках.

Коли попросила тата прорекламувати книгу нашого видавництва, а він прихильник публіцистики написала Ольга Фреймут

Зазначимо, що батьки Фреймут ведуть закритий спосіб життя і телеведуча не часто показує їх у своїх соцмережах. Відомо, що її батько Михайло Коник за освітою – інженер, а також був професійним футболістом.

Ольга згадувала, що у дитинстві часто відвідувала матчі за його участю, що прищепило їй любов до активного способу життя. В інтерв’ю телеведуча також часто наголошує, що батько завжди був для неї прикладом чоловічої надійності.

