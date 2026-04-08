У кепочці та модних окулярах: Оля Фреймут неочікувано показала свого батька (фото)
Телеведуча поділилася кадрами зі своїм татом
Ольга Фреймут — відома українська телеведуча, головна "ревізорка" країни та експертка з етикету. Після початку повномасштабної війни в Україні вона виїхала із сім’єю до Лондона і тепер живе на дві країни. Телезірка часто ділиться в соцмережах яскравими моментами з життя, і цього разу здивувала кадрами зі своїм батьком.
На новому відео в Instagram-сторіс Фреймут показала батька Михайла Коника, який, судячи з фону, побував у неї в Лондоні або перебуває на відпочинку за кордоном. Перед камерою він з’явився у легкому літньому образі з кепкою та модними сонцезахисними окулярами. А за його спиною видно пірс та пришвартовані яхти.
У підписі до сторіс Ольга рекламує нову книгу свого видавництва. І попросила батька допомогти їй у цьому — чоловік на кадрах позує із книгою в руках.
Коли попросила тата прорекламувати книгу нашого видавництва, а він прихильник публіцистики
Зазначимо, що батьки Фреймут ведуть закритий спосіб життя і телеведуча не часто показує їх у своїх соцмережах. Відомо, що її батько Михайло Коник за освітою – інженер, а також був професійним футболістом.
Ольга згадувала, що у дитинстві часто відвідувала матчі за його участю, що прищепило їй любов до активного способу життя. В інтерв’ю телеведуча також часто наголошує, що батько завжди був для неї прикладом чоловічої надійності.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Злата Огневич обурена фейками про неї та Зеленське. Співачка заявила, що її слова вирвали із контексту.