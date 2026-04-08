У "АТБ" мегазнижки на популярну каву: великий вибір та сотні гривень економії

Зниження цінників на товари — це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів

У мережі супермаркетів "АТБ" діє акційна пропозиція "святковий кошик". Завдяки йому, наприклад, можна вигідно придбати каву популярних брендів за зниженою ціною.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на акційну газету "АТБ". Відповідно до неї, у магазинах мережі з 1 по 14 квітня діють такі пропозиції:

Розчинна кава "Ambassador" Premium (200 г) — 269 гривень замість 477 (знижка 43%), мелена кава "Ambassador" Premium (225 г) — 177 гривень замість 296 (знижка 40%), мелена кава "Ambassador" Dark Roast4 — 15 кава у зернах "Ambassador" Majestic (1 кг) 637 замість гривень 1063 (знижка 40%);

Розчинна кава "Nescafe" Gold (280 г) — 413 гривень замість 636 (знижка 35%), розчинна кава "Nescafe" Gold (200 г) — 305 гривень замість 470 (знижка 35%), розчинна кава "Nescafe" Espresso (155 г) — 4.

Мелена кава Himmel Silber (500 г) — 205 гривень замість 295 (знижка 30%), мелена кава Himmel Silber "Platin" (250 г) — 114 гривень замість 164 (знижка 30%);

Розчинна кава "Jacobs" (95 г) 193 гривні замість 329 (знижка 41%), розчинна кава "Jacobs" (280 г) — 391 гривня замість 681 (знижка 41%).

Кава в зернах "De Luxe Foods&Goods Selected" (1 кг) — 708 замість 944 (знижка 25%).

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як змінилася ціна великоднього кошика за рік.