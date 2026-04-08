Світ на порозі нових воєн: яких конфліктів чекати у найближчі 5 років і що буде після

Все рухається до нового багатополярного порядку

Поточні події на Близькому Сході є лише частиною глобальної світової війни, яка вже йде і точно не припиниться в найближчі роки.

Про це у великій статті пише американський фінансист та бізнесмен Рей Даліо. На його думку, багато хто очікує, що війна не триватиме довго і що після її закінчення ми повернемось до "нормального" життя.

""Хоча це звучить як перебільшення, факт у тому, що світ взаємопов'язаний і вже охоплений кількома військовими конфліктами: війна Росія-Україна-Європа-США, конфлікт Ізраїль-Газа-Ліван-Сирія; війна Ємен-Судан-Саудівська Аравія-ОАЕ, за участю Кувейта США-Ізраїль-СОАГ-Іран. Більшість цих воєн торкаються великих ядерних держав. Крім того, є важливі "невійськові" війни — торгові, економічні, технологічні та геополітичні — у яких беруть участь багато країн", — зазначив він.

У цьому матеріалі "Телеграф" вибрав головні тези автора, в яких він висловив всю суть глобальної проблеми у світі та розмірковував про подальші перспективи.

Що відбувається зараз – головне:

Світ переживає взаємозалежні конфлікти. Йдеться, зокрема, і про економічні, торгові та технологічні війни.

Ключові союзи: Китай підтримує Росію; Росія — Іран, Північну Корею та Кубу; США підтримують Україну, Ізраїль та країни Азії. Ці блоки формують лінії майбутньої ескалації.

США — найпотужніша держава, але їхня глобальна мережа зобов’язань і військових баз робить їх уразливими одразу на ряді фронтів.

Що може чекати на нас далі:

Конфлікти можуть стати більш серйозними та розширитися на нові регіони, включаючи Азію та Південно-Китайське море.

Автор статті Рей Даліо наголосив, що згідно з історичними уроками, перемога досягається здатністю витримувати довгі втрати, а не лише військовою потужністю.

"Китай вступив у Корейську війну проти США в той час, коли міць Китаю була нікчемною, а США були ядерною державою. Тоді Мао, за переказами, сказав: "Вони не зможуть вбити нас усіх", маючи на увазі, що ворог не може перемогти, поки залишаються ті, хто продовжує боротися. Уроки В'єтнаму, Іраку та Афганістану очевидні", — пише фінансист.

Також він каже, що надалі світ рухається до нового багатополярного порядку, в якому сила – це право, а не гарантоване домінування однієї держави.

Прогноз ймовірних конфліктів у найближчі п’ять років:

Іран-США-Ізраїль — повномасштабна війна, висока ймовірність

Україна-НАТО-Росія — ймовірність становить 30-40%

Тайвань-США-Китай — 30-40% (пік ризику в 2028 році)

Північна Корея — 40-50% ймовірності

Південно-Китайське море – близько 30% ймовірності

Імовірність хоча б одного великого конфлікту – понад 50%

Фінансист вказує на те, що поточний етап відповідає "Великому циклу" світової історії. Йдеться про те, що економічні, військові, технологічні та соціальні фактори взаємопов’язані, а події на одному фронті впливають на глобальний порядок.

Всесвітня війна. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Рей Даліо — хто він

Даліо є глобальним макроінвестором із більш ніж 50-річним стажем. Він заснував компанію Bridgewater Associates у своїй двокімнатній квартирі в Нью-Йорку, якою керував багато років, перетворивши її на найбільший хедж-фонд у світі.

Він також є автором бестселерів № 1 за версією New York Times: "Принципи: життя і робота", "Принципи для роботи в умовах світового порядку, що змінюється", "Принципи для подолання великих боргових криз" і "Як країни розоряються: великий цикл".

1971 року він отримав ступінь бакалавра фінансів у Коледжі ім. К.У. Посту, а 1973 року — ступінь магістра ділового адміністрування у Гарвардській школі бізнесу. Він одружений, має трьох дорослих синів та п’ятеро онуків.

Активно займається благодійністю, проявляючи особливий інтерес до дослідження океану та сприяючи усуненню відсутності рівних можливостей у освіті, охороні здоров’я та фінансах.

Слова Рея Даліо у вищезгаданій статті зараз особливо гучні, оскільки він заявляє, що поточні конфлікти — не окремі події (Іран, Ізраїль, Україна тощо), а частина ранньої стадії світової війни, яка може тривати роками. Він наводить приклади історичних аналогій та економічних індикаторів, щоб прогнозувати, що світ рухається до багатополярного порядку і до ймовірної ескалації конфліктів.

Тобто, за словами Даліо, зараз ми знаходимося на дев’ятій фазі Великого циклу, коли в той самий час на кількох театрах воєнних дій точаться конфлікти. Ця ситуація, на його думку, все більше нагадує перехід від передвоєнного етапу до відкритого зіткнення — як у 1913–1914 та 1938–1939 роках.

