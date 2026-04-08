Скандалила на "Міс Європа 2024" і хотіла піти на "Холостяк": що відомо про модель Мельничук, якій на конкурсі погрожувала білоруска

На "Холостяк" їй потрапити так і не вдалося

Мілена Мельничук — українська модель і учасниця міжнародного конкурсу "Міс Європа 2024", яка стала відомою після гучного скандалу з цькуванням під час змагання. Тоді на неї в автобусі накинулася білоруска з нецензурною лексикою. Зараз дівчина продовжує будувати публічну кар'єру.

На конкурсі вона не зайняла призового місця і зізнавалася, що він перетворився на пекло через погрози та приниження учасників з країн-сусідів. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Мілену Мельничук зараз.

Що було раніше

Ще у 2024 році ім’я Мельничук прогриміло в мережі після конфлікту на міжнародному конкурсі краси. Тоді українка заявила про цькування та приниження з боку учасниць із Росії та Білорусі. Найбільший резонанс викликала ситуація з представницею Білорусі Ірина Максимович, яка, за словами Мілени, дозволяла собі агресивну поведінку та образи — інцидент навіть потрапив на відео.

Сама Мельничук тоді назвала участь у конкурсі "пеклом", наголосивши, що зіткнулася не лише з конкуренцією, а й з відкритим тиском. Дівчині також погрожували та бажали смерті. Ба більше, Мілена зізнавалася, що дізналася від менеджерів та журі шоу, що білоруска заплатила за третє місце 5000 євро, а за перемогу росіянки Мінкульт РФ віддав 20 000 євро.

Що відомо про зараз про Мілену Мельничук

Мельничук раніше зізнавалася, що намагалася потрапити до шоу "Холостяк" з актором Тарасом Цимбалюком у ролі головного героя. Вона подавала заявку на участь і навіть знімала жартівливе відео, де вона із картонним "Цимбалюком" вже пара. Проте у фінальному складі учасниць її не було.

Після скандалу Мілена Мельничук не зникла з публічного простору, а навпаки — почала активніше розвивати особистий бренд. Вона працює в модельній індустрії, бере участь у фотозйомках і співпрацює з брендами.

Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena_melnichuk

У "шапці" її профілю вона позиціонує себе як модель і UGC-кріейторку. Також вона описує себе як мандрівницю, яка відвідала 35 країн. Окрім цього, Мельничук вказує, що займається волонтерством і долучена до соціального проєкту "Хвостата хата".

