Скидки до -42% в "АТБ": на какой бытовой химии и средствах для гигиены можно сэкономить до 150 грн

Следует зайти в "АТБ" и купить зубную пасту и щетку, стиральный порошок и гель со значительными скидками

В сети супермаркетов "АТБ" стартовала новая выгодная акция на бытовую химию, которая продлится с 8 по 14 апреля. Покупатели могут значительно сэкономить на популярных товарах для дома и гигиены.

Акция является прекрасной возможностью обновить запасы бытовой химии и средств гигиены, потратив гораздо меньше. О ней "Телеграф" узнал из рекламной газеты "АТБ".

В частности, зубная паста Colgate (Max Fresh, Max White, Чистая мята) предлагается со скидкой 40% — вместо 109 гривен ее можно приобрести за 65,50 гривны. Экономия составляет 43,50 гривны на каждой упаковке. Большой семейный формат Colgate Total подешевел на 40%: со 181 гривны до 108,50 гривен, что позволяет сэкономить 72,50 гривны.

Приятные цены действуют и на средства для стирки. Стиральный порошок Grünwald (4 кг) можно купить за 183 гривен вместо 320 гривен – это минус 42% и экономия 137 гривен. Гель для стирки того же бренда (2,1 л) обойдется в 77,90 гривны вместо 136 гривен, что позволяет сохранить еще 58,10 гривны.

Также выгодно предложение на зубные щетки Colgate (2 шт.): цена снижена с 116,50 гривны до 69,90 гривны, экономия — 46,60 гривны.

