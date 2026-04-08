На червоній рибі мінус 130 грн, а на ікрі - майже 200 грн: в "АТБ" подешевшали морепродукти

Магазин запустив приємну акцію на популярні продукти до Великодня

У супермаркетах "АТБ" з 8 квітня почали діяти нові знижки на морепродукти. У межах акційної пропозиції ціни на популярні позиції помітно знизилися, що зробило їх доступнішими перед Великоднем.

Акційна пропозиція діє в межах традиційної програми "Святковий кошик" і триватиме до 14 квітня включно. Про це "Телеграф" дізнався з рекламної газети "АТБ".

Зокрема, слабосолена сьомга та форель від Norven тепер коштують 267,90 гривень замість 383,90 гривень, а також 299,90 гривень замість 429,90 гривень відповідно. Знижка на них становить -30%. Вдасться зекономити до 130 гривень.

Лососева ікра подешевшала ще відчутніше — з 477,60 гривень до 282,90 гривень, що становить знижку понад 40%. Така пропозиція дозволяє заплатити на 194,7 гривні менше.

Скільки коштують морепродукти в "АТБ". Фото: рекламна газета магазина

Знижки в "АТБ" на червону рибу та ікру до 14 квітня. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

