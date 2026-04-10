Rolex за мільйон. На руці соратниці Труханова помітили легендарний годинник, прихований від податкової (фото)

В Україні працювати для покупки такого аксесуару доведеться понад десяток років

Депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко засвітилася на фото у мережі з шикарним годинником Rolex на руці. Їх вартість становить близько 130-140 мінімальних зарплат в Україні.

Відповідні обговорення розгорілися у соціальній мережі Threads. Автор посту опублікував фотографію, на якій видно той самий розкішний годинник.

На офіційних майданчиках вартість аксесуара становить понад 25 тисяч євро.

Пост із соцмережі Threads

Rolex Cosmograph Daytona — це професійний хронограф (годинник з функцією секундоміра), спочатку створений для автогонщиків. Назва пов’язана з гонкою 24 години Дейтон у Флориді. Вважається однією з найкультовіших моделей Rolex.

Rolex Cosmograph Daytona. Фото: Офіційний сайт Rolex

Кожен годинник Rolex Daytona має унікальний серійний номер, який зазвичай є 4-8-значним числом. Серійний номер може надати цінну інформацію про годинник, включаючи дату їхнього виробництва.

Ця модельгодинник виконана з комбінації міцної нержавіючої сталі та справжнього 18-каратного жовтого золота, з дуже твердим сапфіровим склом. Також усередині знаходиться механізм із металевих сплавів та синтетичних каменів, який точно вимірює час.

Rolex Cosmograph Daytona. Офіційний сайт Rolex

Що цікаво, ціна годинника становить близько 25 200 євро (1,2 млн гривень), а мінімальна зарплата в Україні — 8 647 грн на місяць станом на 2026 рік (приблизно 170 євро).

Отже, є взяти 170 євро мінімалки, то потрібно більше 12 років, щоб накопичити на такий годинник. Але за умови, що гроші зовсім не витрачатимуться на життя. Виходить, що Rolex Daytona за 25 200 € = приблизно 145-150 мінімальних зарплат в Україні.

Якщо простіше сказати, аксесуар коштує майже півтора десятка років мінімальної зарплати в Україні.

Зарплата депутата за минулий рік склала 729 508 грн, тобто їй потрібно приблизно півтора (без витрат) року для придбання такого годинника.

Світлана Осауленко показала годинник Rolex Daytona. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Годин немає у декларації?

В останній річній декларації, яку Осауленко подала наприкінці березня 2026 року за 2025 рік, не зазначено наявність цього годинника.

Так, згідно з декларацією на сайті YouControl, депутат має три квартири (одна у спадок у частковій власності 50/50, одна велика 137,9 м² у власності, ще одна 90,1 м² у дочки у спадок), нежитлове приміщення, земельна ділянка.

Скріншот декларації Світлани Осауленко

У графі транспортних засобів зазначено, що їй належить Lexus RX 300 (2018) — вартість близько 1,9 млн. грн., а її дружину — Lexus GX (2016).

Скріншот декларації Світлани Осауленко

Заробітна плата за минулий рік становила 729 508 грн. гривень і ще 35 830 грн. — пенсія. Додаткові виплати – 2 000 гривень. Зарплата чоловіка — 59 671 грн.

Скріншот декларації Світлани Осауленко

Готівкою чоловік депутата зберігає 850 000 грн. Готівка у дочки — 250 000 грн. На банківських рахунках зберігається:

3 026 грн (банк "Південний")

2 106 грн (ПриватБанк)

1 113 грн (OTP Bank)

У чоловіка Осауленка:

196 181 грн (банк "Південний")

15 647 грн** (ПриватБанк)

10 119 USD** (ПриватБанк)

10 588 USD** (Piraeus Bank)

5 043 USD** (Південний)

Скріншот декларації Світлани Осауленко.

Світлана Осауленко — що про неї відомо

Народилася 1984 року.

2001-2006 навчалася в Одеській національній юридичній академії. Освіта повна вища. Кандидат юридичних наук

У період 2010-2011 років була доцентом кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету "Одеська юридична академія".

2005-2006 роки – юрисконсульт на багатогалузевому підприємстві "Агротехсервіс".

З 2006 по 2010 – асистентка кафедри адміністративного та фінансового права Одеської національної юридичної академії.

2011-2013 роки – директор комунального підприємства Одеської міської ради "Житлово-комунальний сервіс "Фонтанська".

2013-2014 роки – голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.

З 2014 року – професор кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету "Одеська юридична академія".

З 2015 року депутат Одеської міської ради 7 скликання політичної партії "Українська морська партія Сергія Ківалова". Членкиня постійної депутатської комісії з питань комунальної власності. Членкиня Ради Партії Українська морська партія Сергія Ківалова.

Працювала під керівництвом мера Геннадія Труханова (вже екс-мер).

Світлана Осауленко

