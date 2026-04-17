Великдень на "широку ногу": Слобоженко, якого шукають за несплату податків, показав годинник за ціною квартири

Аксесуар коштує понад 7 мільйонів гривень

Олександр Слобоженко — скандальний український блогер, арбітражник та мільйонер, якого підозрюють у несплаті податків більш ніж на 200 млн гривень та незаконному перетині державного кордону. Цього разу він опинився в центрі уваги через публікацію в соцмережах, де він показав, святкування Великодня. Увагу привернула не лише сама подія, а й аксесуар бізнесмена — розкішний годинник, вартість якого оцінюють у кілька мільйонів гривень.

Про це повідомив один із користувачів платформи Threads, який опублікував допис із фото Слобоженка. За його словами, блогер обрав модель Patek Philippe Nautilus 5980/1AR-001 — преміальний годинник швейцарського бренду Patek Philippe,

На ринку така модель може коштувати близько 135 тисяч євро. По актуальному курсу це понад 7 мільйонів гривень.

Олександр Слобоженко. Фото: Фото: Threads

Ця модель має свої особливості, які вирізняють її серед інших хронографів. Зокрема, замість класичних двох або трьох окремих лічильників у ній використано один комбінований субциферблат. Годинник випускався з 2013 до 2022 року і вважається одним із впізнаваних варіантів у лінійці Nautilus.

Годинник Олександра Слобоженка. Фото: Threads

Нагадаємо, що журналісти вже звертали увагу на стрімке збагачення Слобоженка. Зокрема, писали, що він заробляє на маркетингу та онлайн-проєктах, але водночас ставили питання, наскільки прозорим є цей бізнес. Сам Слобоженко заявляв, що всі гроші — з легальної підприємницької діяльності.

Викликали питання і його інфопродукти. Частина користувачів і авторів у соцмережах писали, що курси можуть бути переоціненими або не давати обіцяного результату. Водночас інші клієнти залишали позитивні відгуки.

Також у червні 2025-го Слобоженко затусив у Варшаві на концерті українських зірок. 26-річний підприємець "засвітився" на фото українського діджея Korolova (Ольга Корольова), яка виступала на розігріві українського електронного дуету ARTBAT.