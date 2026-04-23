Інакше буде катастрофа: Буданов закликав об'єднатися навколо Зеленського та готуватися до зими

Україна має бути сильною, аби тиск за столом переговорів не посилювався

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наразі Україні треба поспішати та встигнути підготуватись до майбутнього опалювального сезону, адже стан енергетики вкрай важкий. Також він назвав червону лінію в переговорах з Росією і закликав українців об'єднуватись навколо президента Володимира Зеленського.

Про це керівник ОП розповів на 18-му щорічному київському безпековому форумі, де був присутній і кореспондент "Телеграфу".

Які прогнози на майбутній опалювальний сезон

За словами Буданова, за роки повномасштабної війни енергетична система України зазнала дуже значних руйнувань і втрат. Вона дійшла до такого стану, що навіть за умови завершення війни тут і зараз, якщо нічого не робити, будуть величезні проблеми.

"Багато об'єктів просто перестали існувати в енергетичній системі, вони зруйновані. Це ні для кого не секрет. Тому маємо зараз дуже сильно поспішати, проводити роботу до осені", — каже керівник ОП.

Він додає, що при цьому не слід відкидати загрозу нових ударів та обстрілів. Однак саме з осені ймовірніше Кремль знову зробить енергетику України ціллю номер один. Тому зараз треба покращити захист об'єктів та збільшити генеруючі потужності.

"Цим всі зараз займаються. Хороша новина в тому, що реально цим зараз займаються. Погана новина в тому, що втрати були нанесені колосальні і сезон все одно буде непростим. До цього слід готуватись, проте ми його пройдемо", — каже Буданов.

Кирило Буданов. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Яка ситуація з переговорами зараз

Керівник Офісу наголосив, що сенсаційні аспекти перемовин не можуть бути розголошені до моменту їх завершення.

"Червона лінія проста, я думаю, вона всім зрозуміла. Перше — ми нічого не визнаємо, і не мрійте, стосовно Донбасу. Ми знайдемо, я впевнений, рішення, яке задовольнить перш за все нас, бо це наша земля. І ніхто не має права торгувати землею. Цього не буде", — каже Буданов.

Він додав, що наразі не може дати нової інформації, але слід пам'ятати, що на переговорах тиснуть на слабшу сторону. Тому Україна має бути сильною як зовні, так і всередині.

"І якщо ми будемо роз'єднані зсередини — все інше взагалі не має жодного значення. Нам можна сюди закидувати мільйон танків, дронів, літаків, але якщо немає єдності — просто це не буде працювати. Це найголовніше. В ці часи ми всі маємо об'єднатись, подобаємось ми один одному чи не подобаємось, заради досягнення мети. А мета у нас — виживання нашої держави і дати їй майбутнє. Тому зараз ми всі маємо об'єднатися навколо чіткої вертикалі, яку очолює президент України. Іншого варіанту не існує. Все інше приведе нас просто до катастрофи", — резюмував Буданов.

