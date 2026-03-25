Рада тріщить по швах, зал напівпорожній: чому депутати ігнорують засідання

Проблеми призводить до зриву важливих для країни голосувань

В Україні загострюється ситуація навколо роботи Верховної Ради — на засіданні відсутні десятки депутатів і ухвалення рішень стає дедалі складнішим через відсутність потрібної кількості голосів. Є кілька причин такого досить неординарного явища у парламенті.

У цьому матеріалі " Телеграф" розповідає, яка ситуація у Раді сьогодні, 25 березня, що відбувалося останнім часом і чим самі нардепи пояснюють відсутність на засіданнях.

Криза Верховної Ради — це результат одразу кількох чинників: розпад більшості, страх перед антикорупційними органами, конфлікт із урядом, втома та внутрішні розколи, відсутність ефективного управління. Загалом ця проблема веде до зриву важливих рішень та ставить під загрозу фінансування країни.

Засідання 25 березня — зал напівпорожній

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі розповів, що на засідання Ради багато депутатів 25 березня просто не з’явилися. На фотографіях він показав напівпорожню залу. Також стояла порожня і парковка перед будівлею.

Засідання ВР 25 березня. Фото: Олексій Гончаренко

Паркування перед ВР. Фото: Олексій Гончаренко

Після початку засідання Гончаренко почав вести стрім, на якому видно порожню залу.

Стрім із засідання 25 березня. Фото: Олексій Гончаренко

До 10.30 зал поступово почали заповнювати депутати, як повідомляє нардеп Олександр Федієнко.

"Відверто на виступи колег по фракціях дійсно депутатів ходить мало. Це скоріше питання поваги один до одного. Але тут варто згадати, що попередня каденція колись працювала, спікер десятки разів звертався депутатів зайти до зали, і коли не вистачало голосів, знову і знову ставив на голосування законопроекти", — наголосив він.

Засідання Ради 25 березня. Скріншот: відео Олександра Федієнка

Раніше Гончаренко напередодні говорив про нібито підготовку провокацій та можливих нападів на парламентаріїв під час пленарного тижня. За його даними, інциденти могли бути заплановані на сьогодні, 25 березня.

При цьому нардеп Микола Тищенко взявся спростувати заяву.

"Йду в парламент. Гарний, сонячний день. Жодних нападів, які нам обіцяли колеги", — сказав Тищенко.

Проблема із голосуванням

Відсутність повного складу нардепів або більшості з них на засідання ведуть до неможливості голосування, оскільки для цього необхідно 226 голосів.

Склад Верховної Ради. Інфографіка: РБК-Україна

Одним із прикладів можна назвати голосування за цифрові платформи, він же "закон про податок на OLX". За результатами було лише 168 голосів. З них 126 — "Слуга народу". У результаті депутатам навіть не вдалося надіслати проект на доопрацювання, оскільки навіть на це не вистачило голосів.

Документ стосується операцій через цифрові платформи, зокрема OLX, Prom, Rozetka, Uber, Bolt, Glovo, Booking, Airbnb та інші маркетплейси-посередники. Зокрема, йдеться про такі доходи:

продаж товарів;

оренда нерухомості (житлової, комерційної, місць паркування);

надання особистих послуг;

оренда транспортних засобів

Передбачається, що ДПС отримуватиме інформацію про доходи фізосіб через операторів цифрових платформ та банків. Цифрові платформи стануть податковими агентами щодо доходів фізосіб-резидентів.

Голосування ВР 10 березня. Інфографіка: "Українська правда"

Але суть у тому, що цей проект є одним із ключових зобов’язань України для отримання фінансування від МВФ, пише РБК-Україна. А від нього залежить отримання 90-мільярдного кредиту від Євросоюзу.

Провали голосувань ВР. Інфографіка: "Телеграф"

Якщо раніше "Слуга народу" давала приблизно 180 голосів, а решту покривали інші партії, то зараз навіть ці 180 голосів усередині президентської партії набираються насилу. Якщо тільки не говорити про якісь абсолютно "нешкідливі" законопроекти. Це підтверджує своїм постом народний депутат Ярослав Железняк.

"У Раді спокійно проходять депутатські законопроекти. Ось щойно підтримали #14104 про підтримку форм державної підтримки у сфері освіти. А ось урядові законопроекти не мають шансів", — пише він.

Голосування за проект #14104

Чому парламент тріщить по швах

Ситуація почала погіршуватися ще влітку 2025 року, коли стався скандал із антикорупційними органами та "конвертними виплатами" депутатам. Було зафіксовано випадки, коли окремі депутати отримували гроші за ухвалення рішень, які формально не викликали суперечок, наприклад ратифікації міжурядових угод. На хвилі розслідувань частина парламентаріїв почала побоюватися будь-яких голосувань.

"Купа людей кажуть: "Я краще взагалі ні за що не голосуватиму, ніж потім до мене прийде НАБУ. Ядро у фракції впало до 110 – 120 депутатів. Як голосувати складні закони – незрозуміло. НАБУшники ж не прийдуть голосувати", – цитує "Українська правда" співрозмовника із числа депутатів.

Як зазначає РБК-Україна, до страху перед НАБУ додалися ще кілька факторів, які посилюють ситуацію:

Конфлікти з Кабінетом міністрів депутати змушені голосувати за непопулярні заходи, тоді як уряд проводить популістські ініціативи (кешбеки, субсидії).

Втома та внутрішні образи — парламентарі вже понад шість років працюють без зміни скликання, накопичилися конфлікти та розчарування.

Злам системи роботи фракції — збирання голосів стало хаотичним, депутати не отримують роз’яснень, хто за що відповідає.

"УП" також додає, що останні пару років у кулуарах парламенту час від часу йдуть обговорення десятків заяв "Слуг" на складання депутатських повноважень, яким нібито не дає руху Давид Арахамія. Глава "мономеншості" постійно переконує парламентаріїв, що каденція "незабаром" закінчиться. Але обіцяне "невдовзі" ніяк не настає.

Що кажуть нардепи

Деякі "слуги" (а все ж таки саме від них більшою мірою залежить кворум) пояснюють низьку відвідуваність вельми оригінально:

— А ви дуже хочете як ФОП сплачувати ПДВ 20%? От депутати й тягнуть час, щоб на далеких кордонах відбивати всі атаки. Якщо швидко пройти все інше, ми неминуче перейдемо до неприємних речей. Повірте, там життєво важливого нічого немає, — каже "Телеграфу" один із членів монобільшості.

Втім, в опозиції кажуть, що "слуги" елементарно втомилися.

— Люди, які опинилися у Верховній Раді, у більшості своїй випадково, не відчувають відповідальності за те, який зараз час. Хтось втомився, хтось демотивований, — коментує "Телеграфу" нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв.

І, за великим рахунком, "слуги" і самі цього не заперечують.

— Вигорання, застарілий політичний цикл, невизначеність. Немає у колег світла в кінці тунелю. У декого були ілюзії щодо переговорів та виборів, але… — каже виданню співрозмовник у депутатському корпусі.

— Депутати зараз не розуміють, у якій парадигмі вони взагалі живуть. Незрозумілий порядок денний. Незрозуміло, яким шляхом ми йдемо і які рішення маємо приймати. Незрозуміло, в якій команді люди взагалі перебувають і що буде далі, — відверто зізнається "Телеграфу" джерело в монобільшості. — Тому багато хто демотивований і приймає для себе рішення: мовляв, нащо мені кудись влізати, проявляти якусь активність, я краще тихо посиджу. Нічого не зроблю, але й помилок не буде. Раніше це була історія впливу різних груп. Зараз різних груп вже немає. Фактично це тепер закони суспільних відносин усередині закритої бульбашки.

За словами джерела, після відставки з посади голови ОП Андрія Єрмака багато "слуг" відчули полегшення, та разом із Єрмаком була втрачена і керованість монокоаліцією.

— Коли знімали Єрмака, тоді у деяких депутатів був емоційний підйом, що от зараз ми будемо голосувати [як хочемо]. Та я був упевнений, що цей підйом триватиме пару тижнів, а далі станеться повний розвал. Тому що ніхто зараз не показує здатність працювати з депутатами. Так і сталося: немає людини, яка б цю історію об'єднала, — підкреслює джерело.

— Після розслідувань НАБУ, падіння системи контролю з боку Єрмака депутати не ходять на роботу, і керівництво більшості, на жаль, не може впоратися з цією проблемою. І чим далі, тим гостріше стоятиме питання, чи є у них більшість взагалі, — додає Юрчишин.

