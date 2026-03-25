Рада "рассыпается", зал полупустой: почему депутаты игнорируют заседания

Проблемы приводят к срыву важных для страны голосований

В Украине обостряется ситуация вокруг работы Верховной Рады — на заседании отсутствуют десятки депутатов и принятие решений становится все более сложным процессом из-за отсутствия нужного количества голосов. Есть несколько причин такого весьма неординарного явления в парламенте.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какая ситуация в Раде сегодня, 25 марта, что происходило в последнее время и чем сами нардепы объясняют отсутствие на заседаниях.

Кризис Верховной Рады — это результат сразу нескольких факторов: распад большинства, страх перед антикоррупционными органами, конфликт с правительством, усталость и внутренние расколы, отсутствие эффективного управления. В целом эта проблема проводит к срыву важных решений и ставит под угрозу финансирование страны.

Заседание 25 марта — зал полупустой

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал, что на заседание Рады многие депутаты 25 марта просто не явились. На фотографиях он показал полупустой зал. Также пустовала и парковка перед зданием.

Заседание ВР 25 марта. Фото: Алексей Гончаренко

Парковка перед ВР. Фото: Алексей Гончаренко

После начала заседания Гончаренко начал вести стрим, на котором виден пустующий зал.

Стрим с заседания 25 марта. Фото: Алексей Гончаренко

К 10:30 зал постепенно стали заполнять депутаты, как сообщает нардеп Александр Федиенко.

"Откровенно на выступления коллег по фракциям действительно депутатов ходит мало. Это скорее вопрос уважения друг к другу. Но здесь стоит вспомнить, что предыдущая каденция когда работала, спикер , десятки раз обращался депутатов зайти в зал, и когда не хватало голосов, снова и снова ставил на голосование законопроекты", — написал он.

Заседание Рады 25 марта. Скриншот: видео Александра Федиенко

Ранее Гончаренко накануне говорил о якобы подготовке провокаций и возможных нападений на парламентариев во время пленарной недели. И также по его данным, инциденты могли быть запланированы на сегодня, 25 марта.

При этом нардеп Николай Тищенко взялся опровергнуть заявление.

"Иду в парламент. Хороший, солнечный день. Никаких нападений, которые нам обещали коллеги", — сказал Тищенко.

Проблема с голосованием

Отсутствие полного состава нардепов, или большинства из них, на заседания, ведут к невозможности голосования, поскольку для этого необходимо 226 голосов.

Состав Верховной Рады. Инфографика: РБК-Украина

Одним из показательных примеров можно назвать голосование за цифровые платформы, он же "закон о налоге на OLX". По результатам было лишь 168 голосов. Из них 126 — "Слуга народа". В итоге депутатам даже не удалось отправить проект на доработку, поскольку даже на это не хватило голосов.

Документ касается операций через цифровые платформы, в частности: OLX, Prom, Rozetka, Uber, Bolt, Glovo, Booking, Airbnb и другие маркетплейсы-посредники. В частности, речь идет о таких доходах:

продажа товаров;

аренда недвижимости (жилой, коммерческой, мест парковки);

предоставление личных услуг;

аренда транспортных средств

Предполагается, что ГНС будет получать информацию о доходах физлиц через операторов цифровых платформ и банков. Цифровые платформы станут налоговыми агентами по доходам физлиц-резидентов.

Голосование ВР 10 марта. Инфографика: "Украинская правда"

Но суть в том, что этот проект является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ, пишет РБК-Украина. А от него зависит и получение 90-миллиардного кредита от Евросоюза.

Провалы голосований ВР. Инфографика: "Телеграф"

Если раньше "Слуга народа" давала примерно 180 голосов, а остальную часть покрывали другие партии, то сейчас даже эти 180 голосов внутри президентской партии набираются с большим трудом. Если только не говорить о какиих-то совершенно "безобидных" законопроектах. Это подтверждает своим постом и народный депутат Ярослав Железняк.

"В Раде спокойно проходят депутатские законопроекты. Вот только что поддержали #14104 о поддержке форм государственной поддержки в сфере образования. А вот у правительственных законопроектов нет шансов", — пишет он.

Голосование за проект #14104

Почему парламент трещит по швам

Ситуация начала ухудшаться еще летом 2025 года, когда произошел скандал с антикоррупционными органами и "конвертными выплатами" депутатам. Были зафиксированы случаи, когда отдельные депутаты получали деньги за принятие решений, которые формально не вызывали споров, например, ратификации межправительственных соглашений. На волне расследований часть парламентариев стала опасаться любых голосований.

"Куча людей говорят: "Я лучше вообще ни за что не буду голосовать, чем потом ко мне придет НАБУ. Ядро во фракции упало до 110–120 депутатов. Как голосовать сложные законы – непонятно. НАБУшники же не придут голосовать", – цитирует "Украинская правда" собеседника из числа депутатов.

Как отмечает РБК-Украина, к страху перед НАБУ добавились еще несколько факторов, которые усугубляют ситуацию:

Конфликты с Кабинетом министров — депутаты вынуждены голосовать за непопулярные меры, в то время как правительство проводит популистские инициативы (кешбеки, субсидии).

Усталость и внутренние обиды — парламентарии уже более шести лет работают без смены созыва, накопились конфликты и разочарования.

Слом системы работы фракции — сбор голосов стал хаотичным, депутаты не получают разъяснений, кто за что отвечает.

"УП" также добавляет, что в последние пару лет в кулуарах парламента время от времени идут обсуждения десятков заявлений "Слуг" на сложение депутатских полномочий, которым якобы не дает движения Давид Арахамия. Глава "мономеньшинства" постоянно убеждает парламентариев, что каденция "скоро" закончится. Но обещанное "скоро" никак не наступает.

Что говорят нардепы

Некоторые "слуги" (а все же именно от них в большей степени зависит кворум) объясняют низкую посещаемость весьма оригинально:

— А вы очень хотите как ФЛП платить НДС 20%? Вот депутаты и тянут время, чтобы на дальних границах отбивать все атаки. Если быстро пройти все остальное, мы неизбежно перейдем к неприятным вещам. Поверьте, там жизненно важного ничего нет, — говорит один из членов монобольшинства.

Впрочем, в оппозиции говорят, что "слуги" элементарно устали.

— Люди, оказавшиеся в Верховной Раде, в большинстве своем случайно, не чувствуют ответственности за то, какое время сейчас. Кто-то устал, кто-то демотивирован, — комментирует "Телеграфу" нардеп от "ЕС" Владимир Арьев.

И, по большому счету, "слуги" и сами этого не отрицают.

— Выгорание, устаревший политический цикл, неопределенность. Нет у коллег света в конце тоннеля. У некоторых были иллюзии по поводу переговоров и выборов, но… — говорит изданию собеседник в депутатском корпусе.

— Депутаты сейчас не понимают, в какой парадигме они вообще живут. Непонятная повестка дня. Непонятно, по какому пути мы идем и какие решения должны принимать. Непонятно, в какой команде люди вообще находятся и что будет дальше, — откровенно признается "Телеграфу" источник в монобольшинстве. — Поэтому многие демотивированы и принимают для себя решение: мол, зачем мне куда-то влезать, проявлять какую-то активность, я лучше тихо посижу. Ничего не сделаю, но и ошибок не будет. Раньше это была история влияния разных групп. Сейчас разных групп уже нет. Фактически это теперь законы общественных отношений внутри закрытого пузыря.

По словам источника, после отставки с должности главы ОП Андрея Ермака многие "слуги" почувствовали облегчение, но вместе с Ермаком была потеряна и управляемость монокоалицией.

— Когда снимали Ермака, тогда у некоторых депутатов был эмоциональный подъем, что сейчас мы будем голосовать [как хотим]. Но я был уверен, что этот подъем будет продолжаться пару недель, а дальше произойдет полный развал. Потому что никто сейчас не показывает способности работать с депутатами. Так и произошло: нет человека, который бы эту историю объединил, — подчеркивает источник.

— После расследований НАБУ, падения системы контроля со стороны Ермака, депутаты не ходят на работу, и руководство большинства, к сожалению, не справляется с этой проблемой. И чем дальше, тем острее будет стоять вопрос, есть ли у них большинство вообще, — добавляет Юрчишин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дмитрий Кулеба предупредил о катастрофических последствиях политики Рады.