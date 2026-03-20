"Гайки нам": Кулеба попередив про катастрофічні наслідки політики Ради

Колишній високопосадовець намалював майбутню ситуацію, якщо парламент не змінить свою позицію

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив про ризик "ідеального шторму" для економіки. У разі неухвалення підвищення податків країна може втратити підтримку Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу.

Це спричинить дефіцит фінансів, падіння гривні та загострення кризи на тлі можливої глобальної рецесії. Такою думкою колишній очільник МЗС поділився у власному Youtube-каналі.

За його словами, війна тягне економіку на дно. З одного боку, існують оптимістична позиція, що економіка адаптувалася і адаптується. Водночас гроші треба брати з податків і з міжнародної підтримки, яку не дають без підвищення податків.

"Але що ми будемо робити? Якщо депутати не проголосують за податки, МВФ не дасть гроші, ЄС не дасть гроші і гайки нам. Грошей нема, економіка посипалась", – каже дипломат.

На це все ще накладеться глобальна рецесія, ризик якої є абсолютно реальним з огляду на війну в Ірані, що ніяк не зупиняється. В такому разі гривня падатиме, а долар зростатиме.

"Ідеальний шторм, але навіть з нього ми випливемо. А якщо краще сказати, то вигребемо", – відсумував Кулеба.

Нагадаємо, що Україна ризикує втратити допомогу від МВФ в рамках програми фінансування на 8,1 млрд доларів, якщо до квітня не ухвалить зміни в податкове законодавство. Зокрема щодо обмеження спрощеної системи для ФОП, контролю за онлайн-торгівлею (OLX та аналоги) та запровадження додаткових механізмів відстеження доходів громадян.

9 березня парламент України не підтримав у другому читанні законопроєкт №14025 про оподаткування цифрових платформ. Він передбачає внесення змін до ПКУ та Закону про банки щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Законопроєкт, який містить вимоги МВФ по цифрових платформах, підтримали лише 168 народних депутатів.