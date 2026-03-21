У Раді визнали проблеми з бронюванням від мобілізації: який є вихід

Питання зміни правил бронювання вже назріло

В Україні необхідно переглянути підходи до бронювання чоловіків від мобілізації. В першу чергу, цим правом можуть користуватись працівники ВПК та підприємств, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла народна депутатка України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. За її словами, зараз в країні домінує так зване "економічне бронювання".

За словами народної обраниці, законодавство України щодо мобілізації та, зокрема, бронювання, зараз функціонує в дещо викривленій реальності. Сьогодні забронювати працівників може керівник будь-якого підприємства на власний розсуд.

"Має бути перегляд історії з бронюванням людей. Я вважаю, що це має бути, в першу чергу, ВПК і, можливо, критичні підприємства. Але "критичні" — це не торгові центри, а виробничі потужності. Інакше це виглядає як "економічне бронювання": я маю зарплату, я керівник, у мене стільки-то підлеглих — значить, я їх забронюю. Це суто економічне бронювання, за яке парламент не голосував", — наголосила Бобровська.

Соломія Бобровська

Вона додала, що чекає анонсованих міністром оборони Михайлом Федоровим законодавчих змін. За її словами, це питання теж анонсувалось в програмі нової команди Міноборони.

