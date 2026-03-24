Штрафи за російську злетять? Що у Раді кажуть про ідею мовної омбудсменки

Наразі максимальна сума стягнення сягає 12 тисяч

Пропозиція мовної омбудсменки Олени Іванівської підвищити штрафи за використання російської мови в Україні викликала обговорення, адже йдеться про зростання сум у кілька разів. Щоправда, опитані "Телеграфом" нардепи Верховної Ради не підтвердили цієї інформації.

Як розповів голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, він не чув про розгляд даної ініціативи та навіть те, що хтось пропонує підвищити штрафи.

"Я це коментувати не можу, адже ініціатива не наша. У нас працює робоча група, яка обговорює можливі зміни до мовного законодавства, але про зміни до кодексів наразі у нас не йдеться. Якщо у ініціаторів є обґрунтування таким пропозиціям — то нехай його і нададуть. І вам (журналістам, — ред.), і нам (законодавцям, — ред.)", — каже нардеп.

Микита Потураєв

Водночас народний депутат від партії "Європейська солідарність", голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький додає:

- Штрафи ніхто не збільшував, хоча час від часу лунають такі ідеї від різних держслужбовців і громадських діячів. Втім, це лише ідеї і про це треба говорити з їхніми носіями. Я ж не можу усі ідеї коментувати. Ані урядових, ані законодавчих змін немає.

Микола Княжицький

Що передувало

Нещодавно уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, що нинішні штрафи у межах 3400-8500 гривень не дають потрібного ефекту та не змушують порушників змінювати свою поведінку. Якщо їх підвищити утричі, суми можуть зрости приблизно до 10 200-25 500 гривень.

Які штрафи за російську мову

Нині мовне питання регулює закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За чинними правилами, за перше порушення передбачено попередження або штраф для фізичних осіб у розмірі від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11 900 гривень. Такі норми прописані в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

