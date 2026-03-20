Ракетні атаки не найстрашніше? Що насправді може загрожувати Європі та Україні з боку Ірану

Ресурси Тегерану обмежені, але вони досить небезпечні

Війна Ірану, Ізраїлю та США може загрожувати не тільки Україні, а Європі. При цьому погрози ракетними атаками не найстрашніше.

Про це "Телеграфу" розповів Крістіан Кох, виконавчий керівник Фонду досліджень країн Перської затоки у Брюсселі, у матеріалі "Чи полетять іранські ракети по Україні та що задумав Трамп — інтервʼю з західним експертом".

За його словами, можливості Ірану досить обмежені в масштабах ударів, однак це не означає, що погрози Тегерану — пусті слова. Адже справжньою проблемою можуть стати не прямі ракетні удари, а посилення екстремізму як-от поодинокі терористичні атаки.

"За умов конфлікту низької інтенсивності, що затягується, це, безсумнівно, матиме наслідки для Європи в майбутньому. Також кібератаки, оскільки іранці в цьому мають досвід", — каже експерт.

Кох додав, що є багато різних способів, як війна на Близькому Сході може вплинути на європейську і, звичайно, українську безпеку. Тому скидати її з рахунків чи думати, що вона не задіне Київ не слід.

Що передувало

Нещодавно президент Володимир Зеленський відреагував на погрози голови комітету нацбезпеки Ірану Ібрагіма Азізі. Тегеран казав, що може атакувати Україну, якщо та наважиться допомагати Ізраїлю.

Український лідер запевнив, що не почув "нічого нового", адже протягом останніх 12 років Україна "чує такі слова щодня". Зеленський сказав, що "ми не боїмося подібних заяв". До цього Азізі попереджав, що вся українська територія є "законною ціллю" для Тегерана, якщо Київ прийме сторону Ізраїля.

