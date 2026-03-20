Ракетные атаки не самое страшное? Что действительно может угрожать Европе и Украине со стороны Ирана

Ресурсы Тегерана ограничены, но они достаточно опасны

Война Ирана, Израиля и США может угрожать не только Украине, но и Европе. При этом угрозы ракетными атаками не самое страшное.

Об этом "Телеграфу" рассказал Кристиан Кох, исполнительный руководитель Фонда исследований стран Персидского залива в Брюсселе, в материале "Полетят ли иранские ракеты по Украине и что задумал Трамп — интервью с западным экспертом".

По его словам, возможности Ирана достаточно ограничены в масштабах ударов, однако это не означает, что угрозы Тегерана пустые слова. Ведь настоящей проблемой могут стать не прямые ракетные удары, а усиление экстремизма как единичные террористические атаки.

"При условиях затягивающегося конфликта низкой интенсивности это, несомненно, будет иметь последствия для Европы в будущем. Также кибератаки, поскольку иранцы в этом имеют опыт", — говорит эксперт.

Кох добавил, что есть много разных способов, как война на Ближнем Востоке может повлиять на европейскую и, конечно, украинскую безопасность. Поэтому сбрасывать ее со счетов или думать, что она не заденет Киев, не следует.

Что предшествовало

Недавно президент Владимир Зеленский отреагировал на угрозы главы комитета нацбезопасности Ирана Ибрагима Азизе. Тегеран говорил, что может атаковать Украину, если та решится помогать Израилю.

Украинский лидер заверил, что не услышал "ничего нового", ведь последние 12 лет Украина "слышит такие слова каждый день". Зеленский сказал, что "мы не боимся подобных заявлений". До этого Азизи предупреждал, что вся украинская территория является "законной целью" для Тегерана, если Киев примет сторону Израиля.

