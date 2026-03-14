Загроза реальна? Які іранські ракети можуть долетіти до України

Ракети Ірану є сучасними та небезпечними

Іран почав погрожувати Україні через відправлення українських фахівців на Близький Схід для перехоплення "Шахедів". Там заявили, що тепер уся територія України є "законною ціллю" ісламської республіки.

Іранські ракети мають достатню дальність, щоб досягти території України. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Що потрібно знати:

Іран погрожує Україні через допомогу зі збиттям "Шахедів" на Близькому Сході

Найбільш далекобійною ракетою Ірану є Khorramshahr (Хоррамшахр)

Ракета має дальність ураження до 3 тисяч км

Іран почав погрожувати Україні

У суботу, 14 березня, голова комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі висловив погрози в бік України. Він заявив, що "дії Києва щодо підтримки Ізраїлю, у тому числі допомога з дронами", роблять усю територію України "законною ціллю" для Ірану.

Допис Ібрагіма Азізі

Чи дійсно Іран може запустити ракети в бік України?

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що ставитись легковажно до таких заяв не варто. Оскільки в Ірану є запаси ракет.

"Є іранська ракетна програма, яка брала початок ще з радянських розробок, що були закуплені, відповідно, у Лівії. Потім долучилися вже китайські спеціалісти. І наразі іранська ракетна програма вважається однією з найбільш модернових. Причому радіус ураження цілі від 300 до 1,5 тисячі кілометрів. Це ракети Fateh (Фатех)-110, Zolfaghar (Зульфікар) та низка інших. Тобто, засоби ураження є", — сказав Снєгирьов.

Він додав, що, за оцінками американської розвідки, загальна чисельність ракетного потенціалу Ірану нараховувала до 3 тисяч одиниць. Наразі з них випущено по країнах Перської затоки та Ізраїлю за різними оцінками приблизно до 1000-1200 ракет.

"Плюс знищена ВКС Сполучених Штатів і Ізраїлю, приблизно така ж кількість. Але, в будь-якому разі, певний запас балістичних ракет є. Причому вони масштабували виробництво ракет і через своїх проксі. Це ХАМАС і Хезболла. Причому виробництво було розміщено фактично під боком в Ізраїля. В тунелях. Причому варто відзначити, що навіть наземна операція ЦАХАЛу дала можливість ліквідації не більше 40% підземних тунелів і, відповідно, виробничих потужностей засобів ураження", — пояснив аналітик.

Запуск ракет Fateh-110. Фото Вікіпедія

Іран може отримувати допомогу в рамках "вісі зла"

За його словами, окрім Китаю, КНДР та Росія також долучались до іранської ракетної програми. Тому певний арсенал засобів ураження у них в наявності є.

"Варто відзначити, що відбувався обмін технологіями і з країною-окупантом. Іран, відповідно, передавав технології виробництва БПЛА. Також його спеціалісти виступали в якості інструкторів і провідних інженерів під час будівництва заводів в Іжевську та Єлабузі. А росіяни розплачувались ракетними технологіями. Тож, потенційна загроза і виключати можливість завдання удару по території України не можна, враховуючи той факт, що Україна направила в чотири країни Перської затоки своїх спеціалістів для нейтралізації іранських засобів ураження. Мовиться про БПЛА. І, відповідно, направлені дрони-перехоплювачі. Тому, враховуючи географію ударів іранської сторони, цей сценарій виглядає вірогідним. Але тут постає питання, що українська сторона має моральне право вимагати від партнерів, у якості, превентивних заходів, посилення своєї системи протиповітряної оборони. В першу чергу, в моменті захисту від балістичних засобів ураження, що є основним елементом іранської ракетної програми", — наголосив Снєгирьов.

Найкоротша відстань від України до Ірану

Відстань по прямій між південними областями України та північними районами Ірану становить приблизно 1450–1500 кілометрів. Найкоротший шлях проходить через акваторію Чорного моря, територію Грузії та Вірменії.

Відстань від України до Ірану складає близько 1500 кілометрів

Які ще далекобійні ракети є в Ірану

Як повідомляв "Телеграф", найбільш далекобійною іранською ракетою наразі вважається рідиннопаливна Khorramshahr (Хорамшахр). Вона названа на честь міста Хорремшехр і є балістичною ракетою середньої дальності, яку Іран випробував у січні 2017 року. Для Khorramshahr заявлена вага бойової частини становить 1800 кілограмів при дальності польоту у 2 тисячі кілометрів. А, у випадку використання меншої бойової частини, ця ракета ймовірно може летіти й на 3 тисячі кілометрів.

Балістична ракета Khorramshahr-4. Фото Вікіпедія

Балістична ракета Khorramshahr-4 на параді в 2017 році. Фото Вікіпедія

Балістична ракета Khorramshahr-4. Фото Вікіпедія

Для інших балістичних ракет, таких як Emad, Ghadr та Sejjil вага бойових частин варіюється від 750 до 850 кілограмів. Їх дальність — від 1700 до 2 тисяч кілометрів, відповідно.

Балістична ракета Ghadr

