Російський диктатор висловився про президентів України та США

У четвер, 4 грудня, під час візиту до Нью-Делі глава Росії Володимир Путін зробив низку заяв щодо російсько-української війни.

Керівника Кремля цитує India Today.

За його словами, Росія нібито не анексувала Крим, а "прийшла на допомогу мешканцям півострова, і не могла вчинити інакше".

"СВО — це не початок війни, а спроба покласти край війні", — заявив Путін, змусивши весь світ задуматися про його когнітивні здібності, оскільки буквально заявив, що війна — це не початок війни.

Він також висловив неадекватну думку, що Захід розв’язав українськими руками війну проти Росії.

"Москва вісім років намагалася вирішити ситуацію в Україні мирними засобами", — сказав російський диктатор.

Він також заявив, що РФ нібито не відмовляє Україні в праві забезпечувати свою безпеку, але не за рахунок безпеки Росії.

Путін у властивій йому манері не забув згадати особисто президента України. Український лідер заявляв про своє прагнення миру, але в результаті нібито став ставити інтереси "націоналістично налаштованих груп" вище, ніж народу України, стверджує глава держави-агресора.

За його словами, головне для Києва – усвідомити, що переговори нібито є найкращим способом розв'язати проблеми.

Говорячи про відносини зі США Путін заявив, що багато американських компаній хочуть повернутися до Росії. Відновлення економічних відносин РФ та США принесе користь обом сторонам у багатьох напрямках.

"Трамп хоче швидкого завершення конфлікту в Україні, зокрема з гуманітарних міркувань", — сказав глава Кремля.

Він також зазначив, що США продовжують закуповувати ядерне паливо у РФ, тому незрозуміло, чому вони вважають, що Індія не може купувати російські енергоресурси.

"Теми участі РФ у G8 торкалися на зустрічі з Уїткоффом у Кремлі, але запрошень Росії повернутися не було", — додав Путін.

Раніше політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній нагадав, що залишилося трохи більше півтора місяця до моменту першої річниці інавгурації президента США Дональд Трампа, коли він повинен буде показати своїм виборцям якісь досягнення щодо врегулювання збройного конфлікту України з Росією, який він досі називав "війною Байдена".