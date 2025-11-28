Лавров іронічно прокоментував своє "зникнення" (відео)

У міністра російського МЗС була особиста розмову з Путіним та Сійярто

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після своєї тривалої відсутності з'явився на публіці. Щоправда, прокоментував свою появу досить дивно.

Що треба знати:

28 листопада Лавров прокоментував те, що довгий час не зʼявлявся публічно

Вперше після "зникнення" міністра МЗС бачили 25 листопада

Лавров взяв участь у розмові віч-на-віч Путіна з Сійярто

Як передають росЗМІ, Лавров досить іронічно відповів на питання журналістів, де він довгий час "пропадав" та чому "зник". До слова, говорити з кореспондентами російський посадовець не захотів, але коротку відповідь на ходу дав.

"Я ще пропадаю досі", — відповів Лавров на запитання журналістів.

Будь-які інші коментарі він відмовився давати, тому точна причина "зникнення" невідома. Однак відомо, що голова Росії Володимир Путін, Лавров та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто мали розмову віч-на-віч у Кремлі до переговорів двох лідерів країн. Зміст цієї розмови кореспондентам не розкривався, але відомо, що спочатку вони перекинулись парою слів стоячи, а потім сіли та побалакали майже 45 хвилин.

Нагадаємо, що Путін вже коментував відсутність Лаврова на публіці, але тоді його пояснення було досить дивним. За його словами, міністр МЗС як працював, так і працює.

