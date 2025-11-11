Лавров назвав "обовʼязкову" умову закінчення війни: від погроз не втримався

Глава МЗС РФ висловив абсурдні вимоги

У Росії в черговий раз заговорили про обов’язкові "умови" закінчення війни в Україні. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що йдеться про так звані "демілітаризацію" та "денацифікацію".

Що потрібно знати:

Сергій Лавров виступив перед журналістами, де зробив нові абсурдні заяви

Глава МЗС РФ повторив путінські "вимоги" для завершення війни

У розмові з журналістами Лаврова пролунали погрози "ядеркою"

Така заява пролунала від Лаврова під час інтерв’ю для одного із російських видань. Він пригадав, що російський президент Володимир Путін уже озвучував ці два пункти влітку цього року.

Крім "умов", глава МЗС РФ також встиг побрякати "ядеркою", як це заведено робити в Росії.

"Якщо одна з ядерних держав проведе випробування ядерної зброї, Росія вчинить так само", — сказав він.

Інші заяви Лаврова

Крім теми війни в Україні Лавров говорив про США, Трампа, Китай та багато іншого.

Оголосити про продовження обмежень щодо ДСНО (Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, — Ред.) на рік можна будь-якої миті аж до його закінчення 5 лютого"

"Трамп у розмові з Путіним жодним словом не обмовився, що РФ підкинула США нібито "підривний папір", що знищує всі надії на врегулювання";

"Меморандум у форматі неофіційного паперу було передано США до телефонної розмови Путіна та Трампа";

"Лавров назвав телефонну розмову з Рубіо ввічливим, "без будь-яких зривів";

"РФ залишається прихильною до домовленостей Путіна і Трампа";

"РФ готова обговорювати зі США побоювання Вашингтона щодо нібито "підозрілої" підземної активності Росії";

"США суттєво відходять від концепції про неприпустимість ядерної війни, якщо збираються використати фактор ядерної зброї заради домінування";

"США ведуть діалог з Південною Кореєю та Японією про можливе розміщення ЯЗ";

"РФ чекала від США ініціативи за місцем і часом підготовчої зустрічі до саміту в Будапешті, але її не було";

"Трамп на Алясці не міг повірити, що в Україні забороняють УПЦ, і був збентежений підтвердженням цього факту"

"РФ та КНР до дати закінчення договору про дружбу у 2026 році вирішать, як його підтвердити та поглибити";

"Відносини Росії та Китаю безпрецедентно щільні та довірчі";

"США краще зайнятися проблемою наркотрафіку в Бельгії, ніж у Венесуелі";

"Венесуела не зверталася до Росії за військовою допомогою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кількома днями раніше Лавров вже заявляв про ще одні "умови" закінчення війни. Нібито завершення війни неможливо "без урахування російських інтересів та викорінення його першопричин".