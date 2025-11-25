Лавров назвав єдиних посередників, що задовольнять Росію. Що ще він наговорив про мирний план
-
-
РФ нібито готова "обговорювати конкретні формулювання"
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія знайома з мирним планом США з 28 пунктів, й очікує від Штатів тієї версії, яку було узгоджено з Україною та Європою. Росія не згодна на посередництво Франції та Німеччини у врегулюванні війни.
Що треба знати:
- Офіційно Росії не передавали мирного плану США, проте вона має його
- РФ зацікавлена, щоб майбутня угода будувалася на домовленостях Трампа та Путіна на зустрічі на Алясці
- Росія незгодно на посередництво Франції та Німеччини та висуває свою пропозицію
Про це Лавров заявив на пресконференції з главою МЗС Білорусі. Він наголосив, що Росія цінує позицію США, за словами Лаврова, "це єдина західна країна, яка виявляє ініціативу у врегулюванні".
Водночас глава МЗС РФ додав, що для Росії неприйнятно посередництво Франції та Німеччини для припинення війни. На думку РФ, посередниками могли б стати Білорусь та Туреччина.
Мирний план президента Трампа коментував докладно, чітко президент Путін кілька днів тому. Ключові положення плану Трамп ґрунтуються на розуміннях, досягнутих в Анкориджі на російсько-американській зустрічі у верхах у серпні цього року. І ці принципи загалом у плані відображені – що ми вітали,
За його словами, РФ має план США, але офіційно їй його не передавали. Проте, каже Лавров, РФ готова обговорювати конкретні формулювання.
Після зустрічі з Трампом на Алясці Москва передала Вашингтону свої умови припинення війни
Про це писало видання Reuters, посилаючись на джерела, поінформовані про позицію Москви. Які пункти були у вимогах Кремля:
- Припинення вогню лише після досягнення всеосяжної угоди
- Повне виведення українських військ з Донецької та Луганської областей
- РФ готова заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях
- Повернення під контроль України ділянок у Сумській та Харківській областях
- Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом
- Скасування принаймні частини санкцій проти Росії
- Відмова України від вступу до НАТО
- Офіційний статус російської мови у деяких частинах України чи по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти
Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський до кінця листопада може відвідати США для зустрічі з главою країни Дональдом Трампом. Мета візиту — завершити фінальні етапи мирного плану, що обговорювався у Женеві та досягти домовленості з Трампом.