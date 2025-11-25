Лавров назвав єдиних посередників, що задовольнять Росію. Що ще він наговорив про мирний план

РФ нібито готова "обговорювати конкретні формулювання"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія знайома з мирним планом США з 28 пунктів, й очікує від Штатів тієї версії, яку було узгоджено з Україною та Європою. Росія не згодна на посередництво Франції та Німеччини у врегулюванні війни.

Що треба знати:

Офіційно Росії не передавали мирного плану США, проте вона має його

РФ зацікавлена, щоб майбутня угода будувалася на домовленостях Трампа та Путіна на зустрічі на Алясці

Росія незгодно на посередництво Франції та Німеччини та висуває свою пропозицію

Про це Лавров заявив на пресконференції з главою МЗС Білорусі. Він наголосив, що Росія цінує позицію США, за словами Лаврова, "це єдина західна країна, яка виявляє ініціативу у врегулюванні".

Водночас глава МЗС РФ додав, що для Росії неприйнятно посередництво Франції та Німеччини для припинення війни. На думку РФ, посередниками могли б стати Білорусь та Туреччина.

Мирний план президента Трампа коментував докладно, чітко президент Путін кілька днів тому. Ключові положення плану Трамп ґрунтуються на розуміннях, досягнутих в Анкориджі на російсько-американській зустрічі у верхах у серпні цього року. І ці принципи загалом у плані відображені – що ми вітали, Сергій Лавров

За його словами, РФ має план США, але офіційно їй його не передавали. Проте, каже Лавров, РФ готова обговорювати конкретні формулювання.

Після зустрічі з Трампом на Алясці Москва передала Вашингтону свої умови припинення війни

Про це писало видання Reuters, посилаючись на джерела, поінформовані про позицію Москви. Які пункти були у вимогах Кремля:

Припинення вогню лише після досягнення всеосяжної угоди

Повне виведення українських військ з Донецької та Луганської областей

РФ готова заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях

Повернення під контроль України ділянок у Сумській та Харківській областях

Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом

Скасування принаймні частини санкцій проти Росії

Відмова України від вступу до НАТО

Офіційний статус російської мови у деяких частинах України чи по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський до кінця листопада може відвідати США для зустрічі з главою країни Дональдом Трампом. Мета візиту — завершити фінальні етапи мирного плану, що обговорювався у Женеві та досягти домовленості з Трампом.