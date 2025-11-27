Що трапилося з улюбленим "конем" Путіна? Глава Кремля набрехав про Лаврова

Путін був змушений прокоментувати відсутність Лаврова на важливих заходах

У четвер, 27 листопада, глава Росії Володимир Путін непереконливо пояснив зменшення ролі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. За його словами, керівник МЗС продовжує свою роботу.

Що потрібно знати:

Стало відомо, що Лавров не братиме участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ

Путін заявив, що глава МЗС РФ Лавров готується до зустрічі з американськими партнерами та не потрапляв у немилість

Раніше головний переговорник Путіна пропустив кілька важливих заходів та був виключений зі складу делегації на саміті G20

Чорна смуга розпочалася після невдалої розмови Лаврова з Марко Рубіо, після якої було скасовано зустріч Трампа та Путіна у Будапешті

Питання про ситуацію з головним російським дипломатом господареві Кремля поставили журналісти під час пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану, повідомляють російські ЗМІ.

"У жодну опалу він (Лавров – ред.) не потрапив, у нього свій графік роботи. Він доповів мені, сказав, чим він займатиметься, в який час. Він цим і займається. Готується до зустрічі з американськими партнерами", — пояснив Путін.

Проте його слова не відповідають фактам. Відсутність російського міністра закордонних справ на важливих заходах та виключення його зі складу делегацій говорять про інше.

Сьогодні з’явилося чергове підтвердження опали Лаврова. Офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова повідомила, що голова дипломатії не братиме участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Відні.

"Ні. Російську сторону представлятиме заступник міністра закордонних справ пан Грушко", — сказала вона на брифінгу.

Що сталося з Лавровим

Раніше відбулася ціла низка подібних подій, що змусило ЗМІ обґрунтовано припускати, що Лавров, схоже, потрапив у немилість голови Кремля після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Саме після цієї бесіди сталися скасування саміту президентів Росії та США в Будапешті та запровадження санкцій США проти "Роснафти" і "Лукойлу".

5 листопада глава Росії провів оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки. Як писав "Комерсант" із посиланням на власні поінформовані джерела, міністр закордонних справ "узгоджено був відсутній" на цьому заході. Глава МЗС був єдиним постійним членом ради, який пропустив засідання.

Раніше Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті G20. Цього року її очолив заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про це призначення ухвалив особисто Путін.

І хоча міністр не втратив своєї посади і, як і раніше, робить публічні заяви, наприклад, 25 листопада на пресконференції з главою МЗС Білорусі, складається враження, що його роль стала більш обмеженою. Це може свідчити не лише про втрату довіри Путіна Лавровим як глави МЗС, а й про перерозподіл впливу між відомствами у російській зовнішній політиці.

Нагадаємо, на пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану Путін також розповів про просування російських військ у місті, якого не існує. Швидше за все, він назвав Комсомольськом Костянтинівку на Донеччині.