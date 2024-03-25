Радянські ялинкові іграшки можуть бути небезпечними: що з ними не так

Фарба із вмістом радію світилася у темряві

За часів Радянського Союзу були поширені речі з елементами, пофарбованими фарбою з небезпечною радіоактивною речовиною — радієм. Ці речі досі можуть як реліквія, або частина колекції вінтажу зберігатись у деяких будинках.

"Телеграф" розповідає про речі-вбивці з радянського минулого. Серед них настільні та наручні годинники, компаси та інші прилади зі стрілками, пофарбованими радієвою фарбою і навіть ялинкові іграшки.

Ялинкові іграшки з радієвою фарбою

У 5-60 роки у Союзі ялинкові іграшки розписувалися радієвою фарбою та були дуже небезпечними. Ця фарба випромінює свічення й іграшки, що світилися, активно розкуповувалися. Торкаючись іграшки, людина переносила частинки радію на свою шкіру. Крім того, прикраси часто билися, розповсюджуючи небезпечний елемент по житлу. Такі іграшки можна й сьогодні зустріти у колекціях любителів вінтажу.

Годинники з радієм

На початку п’ятдесятих років у СРСР налагодили випуск годинника "Урал". Він мав хромований латунний корпус і циферблат, що світився. Стрілки годинника і точки, що замінюють цифри, покривалися радіоактивною фарбою. Цей годинник зберігся до наших днів у колекціях поціновувачів старовини, або як пам’ять про предків, і може чинити небезпечне випромінювання. Також радіоативні елементи містили годинники "Кама", окремі моделі "Перемоги", "Спортивні", "Москва", "Командирські" та спеціальні вироби для водолазів та підводників.

Компас

Такий прилад як компас Андріанова мав популярність в СРСР, особливо він подобався дітям через свої елементи, що світяться. До середини шістдесятих років його шкала і стрілки покривалися фарбою, що світилася, з радієм. Компаси також можна й сьогодні зустріти на барахолках та колекціях любителів старих речей.

Для довідки: Радій – 88-й елемент головної підгрупи другої групи, сьомого періоду періодичної таблиці. Він радіоактивний, період напіврозпаду ±1600 років. При попаданні солей радію в їжу або легені альфа-випромінювання викликає онкологічні захворювання. Альфа-частинки вибивають електрони з атомів і формують вільні радикали, які своєю чергою порушують структуру здорових клітин та перетворюють частину з них на ракові.

