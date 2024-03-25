Советские елочные игрушки могут быть опасны: что с ними не так

Краска с содержанием радия светилась в темноте

Во времена Советского Союза были распространены вещи с элементами, покрашенными краской с опасным радиоактивным веществом — радием. Эти вещи до сих пор могут как реликвия храниться в некоторых домах.

"Телеграф" рассказывает о вещах-убийцах из советского прошлого. Среди них настольные и наручные часы, компасы и другие приборы со стрелками, покрашенными радиевой краской и даже елочные игрушки.

Елочные игрушки с радиевой краской

В 5-60 годы в Союзе елочные игрушки расписывались радиевой краской и были очень опасными. Эта краска излучает свечение и светящиеся игрушки активно раскупались. Дотрагиваясь до игрушки, человек переносил частички радия на свою кожу. Кроме того, украшения часто бились, распространяя опасный элемент по дому. Такие игрушки можно и сегодня встретить в коллекциях любителей винтажа.

Часы с радием

В начале пятидесятых годов в СССР наладили выпуск часов "Урал". Они имели хромированный латунный корпус и светящийся циферблат. Стрелки часов и точки, заменяющие цифры, покрывались радиоактивной краской. Эти часы сохранились до наших дней в коллекциях ценителей старины, или как память о предках, и могут производить опасное излучение. Также радиоативные элементы содержали часы "Кама", отдельные модели "Победы", "Спортивные", "Москва", "Командирские" и специальные изделия для водолазов и подводников.

Компас

Такой прибор как компас Андрианова пользовался популярностью в СССР, особенно он нравился детям из-за своих светящихся элементов. До середины шестидесятых годов его шкала и стрелки покрывались светящейся краской с радием. Компасы также можно встретить на барахолках и в коллекциях любителей старых вещей.

Для справки: Радий — 88-й элемент главной подгруппы второй группы, седьмого периода периодической таблицы. Он радиоактивен, период полураспада ± 1600 лет. При попадании солей радия в пищу или легкие, альфа-излучение вызывает онкологические заболевания. Альфа-частицы выбивают электроны из атомов и формируют свободные радикалы, которые в свою очередь нарушают структуру здоровых клеток и превращают часть из них в раковые.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в СССР разбрасывали божьих коровок с самолетов. При всей необычности затеи, она имела практический смысл.